72-Jährige in Graz vom Nachbarn mit Spaten erschlagen

Von: apa

Der gewaltsame Tod einer 72-Jährigen am Freitag in Graz ist offenbar geklärt: Der am selben Tag festgenommene 53-jährige Nachbar gestand die Tat, teilte die Polizei der APA am Samstag mit. Als Motiv gab er einen seit vielen Jahren bestehenden Streit an, der eskaliert sei. Die Obduktion ergab, dass die Frau durch massive Gewalteinwirkung gegen Gesicht und Hals gestorben ist. Als Tatwaffe identifizierte man einen Spaten, der zum Tatzeitpunkt im Hof eines Mehrparteienhauses lag.

Der Mann war noch am Freitag in dem Haus in der steirischen Landeshauptstadt festgenommen worden, nachdem er sich verdächtig verhalten und bei einer Befragung aus seiner Wohnung flüchten hatte wollen. Die 72-Jährige war in dem Innenhof mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden und schließlich noch an Ort und Stelle verstorben. Die Polizei wurde kurz nach 12.30 Uhr vom Roten Kreuz alarmiert.