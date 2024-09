8. Internationaler Daniel-Herz-Orgelwettbewerb

Von: fra

Brixen – Der internationale Orgelwettbewerb in Brixen ist gestern offiziell gestartet. Mit der Ankunft der Organisten und der Begrüßung in der Cusanus-Akademie fiel der Startschuss für den Wettbewerb. Von Samstag 21. bis Sonntag 29. September rücken die historische Daniel Herz Orgel und die Dom-Orgel der Bischofsstadt in den Mittelpunkt der musikalischen Aufmerksamkeit. Die Bevölkerung kann an diesem renommierten Musikwettbewerb kostenlos teilhaben.

Die Auswahlrunden finden am 25. und 26. September in der Frauenkirche und im Dom zu Brixen statt, während das Finale am 28. September ausgetragen wird. Alle Veranstaltungen sind öffentlich zugänglich, das Preisträgerkonzert am 29. September wird zudem um 20 Uhr live im Radio von RAI-Südtirol übertragen.

Für den Wettbewerb wurden aus zahlreichen Bewerbungen 20 Organisten von einer internationalen Jury anhand von Tonaufnahmen anonym ausgewählt. Besonders hervorzuheben ist die Kombination der beiden Orgeln, die für die Auswahlrunden genutzt werden: die historische Herz-Ahrend-Orgel von 1649 in der Frauenkirche und die Pirchner-Orgel im Dom. Diese einzigartige Kombination verleiht dem international vielbeachteten Wettbewerb eine besondere Note.

Vergeben werden dabei Preisgelder von insgesamt 10.000 € und Konzertangebote bei mehreren Festivals und Veranstaltern. Die künstlerische und organisatorische Betreuung liegt in den Händen von Franz Comploi, Domorganist am Dom zu Brixen, und Philipp Comploi. Der Verband der Kirchenmusik Südtirol hat die Trägerschaft des alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerbs inne.

Finanziell getragen wird der Wettbewerb vom Amt für deutsche Kultur, von der Gemeinde Brixen, der Athesia Buch GmbH, Raika Eisacktal, der Stiftung Sparkasse und der Volksbank.