81-Jährige in Baden tot aufgefunden

Ermittlungen nach Tod einer 81-Jährigen in Baden

Von: apa

In Baden bei Wien ist eine 81-Jährige mit massiven Schädelverletzungen tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion in St. Pölten einen Online-Bericht der “Kronen Zeitung”.

Die betagte Frau sei nicht erreichbar gewesen. Angehörige hätten sich deshalb Sorgen gemacht und Nachschau gehalten. Dabei sei Montagmittag die Tote entdeckt worden, sagte der Polizeisprecher. Eine Obduktion wurde seinen Angaben zufolge bereits durchgeführt und hat bestätigt, dass die Schädelverletzungen zum Tod der 81-Jährigen geführt haben.

Die Tatortgruppe führte Spurensicherungen durch. Die Ermittler würden nicht von Raubmord ausgehen, sagte Baumschlager.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810.)