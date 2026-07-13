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Unfall in Bozen

83-jähriger Radfahrer von Pkw erfasst – schwere Verletzungen

Montag, 13. Juli 2026 | 15:58 Uhr
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fotolia.de/Comofoto - Symbolbild
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Von: mk

Bozen – Am heutigen Montagvormittag kam es in Bozen zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein älterer Radfahrer wurde von einem Pkw erfasst.

Wie Alto Adige online berichtet, war der 83-jährige Bozner mit seinem Fahrrad gegen 9.15 Uhr in der Reschenstraße in der Nähe der Stadthalle unterwegs. Als er nach links abbiegen wollte, wurde ersten Erkenntnissen zufolge von einem herannahenden Pkw frontal erfasst.

Der Aufprall war so heftig, dass der Senior mit schweren Traumata auf dem Asphalt liegen blieb. Die alarmierten Rettungskräfte übernahmen die medizinische Erstversorgung direkt an der Unfallstelle. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der 83-Jährige noch vor Ort intubiert werden. Im Anschluss wurde er ins Bozner Krankenhaustransportiert.

Die Bozner Ortspolizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen, um den exakten Unfallhergang zu klären. Zur präzisen Rekonstruktion des Unfalls sicherten die Beamten Bildmaterial der umliegenden Überwachungskameras.

Bezirk: Bozen

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