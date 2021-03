88 Neuinfektionen, vier Tote und 43 Intensivpatienten

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden 677 PCR-Tests untersucht und dabei 65 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 23 positive Antigentests.

Erneut sind vier Todesopfer in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion zu beklagen. Die Situation auf den Intensivstationen ist weiterhin angespannt. 43 Corona-Patienten werden dort behandelt. Weitere drei Patienten wurden ins Ausland gebracht.

Derzeit gelten in Südtirol 62.119 Menschen als geheilt.

Bisher (8. März) wurden insgesamt 504.247 Abstriche untersucht, die von 199.328 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (7. März): 677

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 65

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 43.956

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 504.247

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 199.328 (+143)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 905.501

Gesamtzahl der positiven Antigentests: 23.056

Durchgeführte Antigentests gestern: 4.895

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 23

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 195

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen (post-akut bzw. aus Seniorenwohnheimen übernommen): 158

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 123 (107 in Gossensaß, 16 in Sarns)

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 43 (davon 39 als ICU-Covid klassifiziert, zusätzlich 3 Patientinnen/Patienten in Intensivbetreuung Ausland)

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1.063 (+4)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 6.431

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 117. 511

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 123.942

Geheilte Personen insgesamt: 62.119

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 1.846, davon 1.408 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitschaftsärzte: 53, davon 40 geheilt. (Stand: 10.02.2021)



Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia