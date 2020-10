98 Neuinfektionen bei 1.743 Abstrichen

Bozen – In Südtirol galten Donnerstagvormittag 1.193 Menschen als Corona-positiv. In den vergangenen 24 Stunden kamen bei 1.743 Abstrichen 98 Neuinfektionen hinzu, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.

Bisher überstanden 2.879 Menschen die Virusinfektion. Mit oder an Covid-19 verstarben 293 Menschen. In Südtirols Spitälern mussten 60 Patienten auf der Normalstation behandelt werden, drei benötigten intensivmedizinische Betreuung.

In der Einrichtung in Gossensaß waren 33 Infizierte untergebracht. In der autonomen Provinz wurden bisher 102.467 Abstriche untersucht.

Die Zahlen im Überblick:

Untersuchte Abstriche gestern (14. Oktober): 1.743

Neu positiv getestete Personen: 98

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 4.365

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 197.890

Gesamtzahl der getesteten Personen: 102.467 (+898)

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 60

In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 33

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 3

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 293 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 3.490 (darunter 18 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 21.365 (darunter 1.502 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 24.846

Geheilte Personen: 2.879 (+9); zusätzlich 927 (+2) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 3.806 (+ 11)

Mit dem neuartigen Virus infiziert haben sich 237 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 235 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten als geheilt.