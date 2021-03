A22 bei Franzensfeste: Lkw in Flammen

Franzensfeste – Auf der Nordspur der Brennerautobahn bei Grasstein im Wipptal kurz vor Franzensfeste ist in den Morgenstunden ein Sattelschlepper in Brand geraten.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Brixen, Vahrn und Sterzing standen im Einsatz. Sie wurden gegen 7.40 Uhr alarmiert.

Der Anhänger ist laut Alto Adige online ein Raub der Flammen geworden. “Bei unserer Ankunft stand der Anhänger bereits in Flammen, die Zugmaschine konnte vom Fahrer noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden”, so die Freiwillige Feuerwehr Vahrn.

Für den nachfolgenden Verkehr auf der A22 zwischen Brixen und Sterzing gab es infolge des Lkw-Brands erhebliche Behinderungen. Zeitweilige musste die Nordspur komplett gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Alto Adige/FF Vahrn