Aaron March siegt und holt sich die große Kristallkugel

Triumph in Berchtesgarden

Berchtesgaden – Der Südtiroler Snowboarder Aaron March hat sich am Samstag beim Weltcup-Finale in Berchtesgaden in Bayern die große Kristallkugel gesichert, berichtet SportNews.bz.

Mit 324 Punkten war March am Samstag als Gesamtführender ins Finale gegangen. Der Russe Dmitry Loginov, der neben March die besten Chancen hatte (322 Punkte) ist bereits in der Qualifikation gescheitert.

Im Achtelfinale übertrumpfte March den Japaner Shinnosuke Kamino. Als der sich der in der Gesamtwertung bis dato viertplatzierte Österreicher Andreas Prommegger (299 Punkte) gegen den drittplatzierten Slowenen Zan Kosir (311) durchsetzen konnte war klar, dass es im Viertelfinale zu einem Showdown kommen würde.

Das Duell zwischen March und Prommeger wurde zu einem echten Krimi: Schlussendlich behielt der Südtiroler um nur eine Hundertstelsekunde die Oberhand. Damit stand bereits nach dem Viertelfinale fest: Die große Kristallkugel geht an March.

Im Halbfinale kam es zum Südtiroler Duell zwischen March und dem Vinschger Edwin Coratti. Auch hier behielt March die Oberhand. Im Finale gegen den Österreicher Alexander Payer gewann er schließlich mit einem Vorsprung von acht Hundertstelsekunden.

Große und kleine Kugel für March

Neben seinem ersten Gesamtweltcupsieg sicherte sich March auch die kleine Slalom-Kugel. In dieser Disziplin hatte er bereits 2017 die Kristallkugel geholt.

Coratti verpasste hingegen nur knapp das Podest und wurde Vierter. Im Rennen um den dritten Platz war er gerade mal um eine Hundertstelsekunde langsamer als der Österreicher Arvid Auner.

Roland Fischnaller hatte sich im Achtelfinale gegen den Schweizer Nevin Galmarini durchgesetzt, schied aber im Viertelfinale gegen Auner aus. Schlussendlich erreichte der 40-jährige Routinier aus Villnöß den achten Rang.

Ebenfalls ins Viertelfinale schaffte Mirko Felicetti. Er rundete das gute Ergebnis der Azzurri mit dem fünften Platz 5 ab. In der Quali hatte der Trentiner mit dem zweiten Platz für Aufsehen gesorgt.

Bei den Damen ging der Sieg an die Schweizerin Julie Zogg, die sich im Finale gegen die Deutsche Selina Jörg durch setzte. Die Burgstallerin Nadya Ochner hatte das Viertelfinale als 29. verpasst.