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Zwei Männer in Mühlbach angezeigt

Abendliches Picknick am Bahnhof ruft Carabinieri auf den Plan

Samstag, 28. März 2026 | 10:34 Uhr
28.03.2026 CC Bressanone
Carabinieri
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Von: mk

Mühlbach – Die Carabinieri von Mühlbach haben bei einer nächtlichen Kontrolle am Bahnhof zwei Männer abgefangen, die mit Einbruchswerkzeug und Messern ausgerüstet waren.

Die Carabinieri waren gegen 21.00 Uhr verständigt worden, woraufhin die Einsatzzentrale eine Streife zum Bahnhof beorderte. Zwei verdächtige Männer waren gemeldet worden, die sich am Bahnhof mitten am Abend mit Speisen und Getränken niedergelassen hatten.

Die beiden Männer konnten als mazedonische Staatsbürger im Alter von 28 und 30 Jahren identifiziert werden – beide ohne festen Wohnsitz. Gegenüber den Carabinieri gaben sie an, mit zwei getrennten Fahrzeugen – einem Mercedes Sprinter und einem Ford Focus – angereist zu sein. Gleichzeitig erregte ihr nervöses Verhalten das Misstrauen der Ordnungshüter.

Die anschließende Durchsuchung der Fahrzeuge bestätigte den Verdacht. In der Türablage des Lieferwagens fanden die Carabinieri ein Papierschneidegerät mit einer sechs Zentimeter langen Klinge.

Im Ford Focus wurden hingegen ein Schlitzschraubenzieher, ein Schweizer Multifunktionsmesser sowie eine massive, 25 cm lange Rohrzange entdeckt– ein Werkzeug, das typischerweise zum Aufbrechen von Fensterrahmen oder Schlössern verwendet wird.

Da die Männer keine plausible Begründung für das Mitführen der Gegenstände liefern konnten, wurden sie auf freiem Fuß angezeigt. Die sichergestellten Gegenstände wurden konfisziert.

Bezirk: Eisacktal

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