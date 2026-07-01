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Einschränkungen am Flughafen München

Abfertigungsstopp am Münchner Flughafen nach Wetterwarnung

Mittwoch, 01. Juli 2026 | 11:41 Uhr
Einschränkungen am Flughafen München
APA/APA/dpa/Peter Kneffel
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Von: APA/dpa

Wegen einer Unwetterwarnung werden am Münchner Flughafen vorerst keine Maschinen abgefertigt. Der Abfertigungsbetrieb sei vorerst eingestellt, teilte der Flughafen per Durchsage vor Ort mit. Aufgrund der Wetterlage komme es zu Einschränkungen im Flugverkehr, hieß es auf einer Anzeigetafel. Wie viele Flüge und Passagiere betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Vormittag in der Region nordöstlich von München vor Gewittern mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 35 Litern pro Quadratmeter und Stunde sowie Sturmböen und Hagel gewarnt.

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