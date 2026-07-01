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Koeman erklärte Rücktritt

Koeman nach Niederlande-Aus als Teamchef zurückgetreten

Mittwoch, 01. Juli 2026 | 00:16 Uhr
Koeman erklärte Rücktritt
APA/APA/AFP/ALFREDO ESTRELLA
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Von: apa

Ronald Koeman hat einen Tag nach dem Aus der Niederlande im Sechzehntelfinale der Fußball-WM im Elfmeterschießen gegen Marokko seinen Abschied als Teamchef verkündet. Der 63-Jährige war seit Anfang 2023 zum zweiten Mal Trainer der Elftal, die erste Amtszeit des früheren Nationalspielers hatte von 2018 bis 2020 gedauert. Davor hatte Koeman als Coach unter anderem für Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon, PSV Eindhoven und Everton gearbeitet, danach für ein Jahr beim FC Barcelona.

“Gestern Abend habe ich die Entscheidung getroffen, meine Amtszeit als Cheftrainer der niederländischen Nationalmannschaft zu beenden”, schrieb Koeman auf Instagram. Seine weiteren Ausführungen lesen sich wie ein endgültiger Rücktritt aus dem Trainergeschäft. “Ich hatte das Privileg, für Vitesse Arnheim, Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord Rotterdam, Southampton, Everton, den FC Barcelona und natürlich zweimal für Oranje zu arbeiten. Genau deshalb schmerzt es, dass meine Zeit bei Oranje so endet”, schrieb Koeman, der die Niederlande bei der EM 2024 als Nachfolger von Louis van Gaal ins Halbfinale geführt hatte.

Die WM sei leider nicht nach Wunsch verlaufen, deshalb ziehe er die Konsequenzen. “Wir alle träumten von einer Weltmeisterschaft, bei der wir Geschichte schreiben würden. Das ist nicht passiert. Niemand ist darüber enttäuschter als ich. Als Cheftrainer trägt man die Verantwortung.”

“Es war mir eine große Ehre”

Außerdem verwies Koeman auf eine schwere Krankheit seiner Frau, die ihn trotzdem stets unterstützt und ermutigt habe. Dafür sei er ihr unendlich dankbar. Die vergangenen Jahre hätten ihm einmal mehr bewusst gemacht, dass es Wichtigeres als Fußball gebe. Dank sprach Koeman auch allen Spielerinnen und Spielern, mit denen er zusammengearbeitet hatte, dem Verband und vor allem den Fans aus. “Es war mir eine große Ehre, die Niederlande als Nationaltrainer zu vertreten.” Als ein Kandidat für die Nachfolge gilt Peter Bosz von Meister PSV Eindhoven.

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