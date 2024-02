Abgängiger Wiener mit kleinen Kindern nach Brand geortet

Ein 33-Jähriger und seine kleinen Kinder, die seit Montag nach einem Brand in der Familienwohnung in Wien-Floridsdorf als abgängig gegolten hatten, sind am Mittwoch wieder aufgetaucht. “Die Polizei konnte sie erreichen”, sagte Sprecherin Barbara Gass der APA. Wo sich der fünfjährige Bub und das zwei Jahre alte Mädchen konkret befinden, ließ die Landespolizeidirektion Wien offen. “Sie sind jedoch gesund und wohlbehalten”, sagte Gass. Die Suche werde damit eingestellt.

Laut der für Kinder- und Jugendhilfe zuständigen Magistratsabteilung 11 (MA 11) befinden sich die Kinder aktuell in Deutschland. “Es geht ihnen gut, der Vater verhält sich sehr kooperativ”, sagte Sprecherin Ingrid Pöschmann. Man befinde sich in engem Austausch mit den Behörden und wolle die Kinder nun schnellstmöglich zurück nach Wien bringen.

Die Situation der Familie ist der MA 11 bereits seit Oktober 2023 bekannt und dürfte seit längerem konfliktbehaftet sein. Damals verhängte die Polizei ein Betretungsverbot gegen den Mann, das jedoch nicht mehr aktiv sei. “Wir haben damals mit einer Gefährdungsabklärung begonnen”, so Pöschmann. Der 33-Jährige soll wiederum eine Gefährdung des Kindeswohls durch die Mutter bei den Behörden gemeldet haben. Auch ein Scheidungsverfahren soll zeitweise anhängig gewesen sein. Die beiden obsorgeberechtigten Eltern sollen sich dennoch daraufhin in Paarberatung durch das Jugendamt begeben und auch wieder zueinander gefunden haben.

Im Zuge der Maßnahmen durch die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien hätte die Familie am Montag an einem Gespräch mit den Behörden bezüglich eines Hilfeplans und einer ambulanten Unterstützung teilnehmen sollen, hieß es von der MA 11. An diesem Tag kam es in der gemeinsamen Wohnung der Familie in der Friedrich-Manhart-Straße zu einem Brand. Als die Feuerwehr dort eintraf, konnte sie jedoch keine Menschen in der Wohnung entdecken. Die Kinder sowie der Österreicher hatten daraufhin bis zum Mittwochvormittag als spurlos verschwunden gegolten.

Zum Brand in der Wohnung der Familie ermittelt die Polizei weiter. Die Ursache sei noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, sagte Sprecherin Barbara Gass der APA.

(S E R V I C E – Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien (MA 11) Servicetelefon: +43 1 4000-8011)