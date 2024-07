Knallhart-Quästor zieht Zwischenbilanz

Von: luk

Bozen – Im Rahmen einer umfangreichen Kontroll- und Überprüfungsaktion, die von Quästor Paolo Sartori in Südtirol angeordnet wurde, hat die Einwanderungsbehörde der Quästur eine gezielte Überwachung der aktuellen Aufenthaltsgenehmigungen von in der Provinz wohnhaften Ausländern durchgeführt. Diese Überprüfung betraf insbesondere Personen, die strafrechtlich verfolgt werden oder in illegale Aktivitäten verwickelt sind.

Derzeit sind 42.070 Nicht-EU-Bürger mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung in der Provinz Bozen registriert. In der folgenden Tabelle sind die zehn am stärksten vertretenen Herkunftsländer aufgeführt:

92 Aufenthaltsgenehmigungen in der Provinz Bozen widerrufen

Durch umfangreiche Überprüfungen und Abgleiche einer Vielzahl von Informationen aus den Datenbanken der Strafverfolgungsbehörden sowie durch die Ergebnisse zahlreicher außerordentlicher Kontrollen in den letzten Monaten konnte in der Provinz Bozen eine detaillierte Überwachung durchgeführt werden, so die Quästur. Diese Maßnahmen seien Teil einer umfassenden Strategie zur Prävention und Bekämpfung von Straftaten.

In den letzten Monaten wurde das gesamte Gebiet der Provinz Bozen einer intensiven Kontrolle unterzogen. Diese umfasste sowohl außerordentliche als auch routinemäßige Polizeiarbeiten, wie Quästor Sartori verdeutlicht. Die dabei gesammelten Informationen führten zu einem sorgfältigen Monitoring, das mehrere Monate andauerte und zahlreiche Fälle von Illegalität aufdeckte.

Infolge dieser Kontrollen hat Sartori 92 Aufenthaltsgenehmigungen widerrufen. Betroffen sind Nicht-EU-Bürger, die zwar im Besitz gültiger Aufenthaltsgenehmigungen waren, aber aus verschiedenen Gründen, darunter die Begehung unterschiedlicher Straftaten, ihre rechtmäßige Anwesenheit in Italien nicht fortsetzen dürfen. Die betroffenen Personen wurden aufgefordert, innerhalb von 14 Tagen das Staatsgebiet zu verlassen.

„Diese Art von Überprüfungen und Kontrollen zielt daher darauf ab, zu verhindern, dass sich vorbestrafte Personen, die oft nicht über die erforderlichen Aufenthaltstitel verfügen, in unserem Gebiet niederlassen. Ihr Verhalten erregt besondere soziale Besorgnis und gefährdet die öffentliche Ordnung und Sicherheit”, so Quästor Sartori.

Im Folgenden ist eine Tabelle aufgeführt, in der die Nationalitäten der Personen, deren Aufenthaltsgenehmigungen widerrufen wurden, dargestellt sind:



In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres hat die Quästur 162 Personen abgeschoben.

Im Jahr 2023 waren es ingesamt 134, wie heute auf einer Pressekonferenz erläutert wurde.