Vater stirbt im Comer See bei Versuch seinen Sohn zu retten

Von: Ivd

Como – Am Comer See ereignete sich ein tragisches Unglück, das eine deutsche Familie in tiefe Trauer stürzt. Ein 51-jähriger deutscher Tourist sprang ins kalte Wasser, um seinen in Not geratenen Sohn zu retten – und bezahlte diesen heldenhaften Einsatz mit seinem Leben.

Am Dienstag, während eines Bootsausflugs, genoss die Familie die malerische Kulisse des Comer Sees. Plötzlich geriet der zwölfjährige Sohn einige Meter vom Westufer entfernt in Schwierigkeiten und drohte zu ertrinken. Ohne zu zögern, sprang der Vater ins Wasser, um seinen Sohn zu retten.

Während der Junge gerettet werden konnte, verschwand der Vater spurlos unter der Wasseroberfläche. Eine großangelegte Suchaktion begann, doch erst zwei Tage später konnte die Feuerwehr den leblosen Körper des Mannes in über 200 Metern Tiefe zwischen Dongo und Piona bergen.

Die genaue Todesursache ist noch unklar. Italienische Medien spekulieren, dass der Mann möglicherweise einen thermischen Schock erlitt, als er ins kalte Wasser sprang. Trotz der sommerlichen Temperaturen bleibt das Wasser des Comer Sees oft sehr kühl, insbesondere weit entfernt vom Ufer.

Die italienische Zeitung „Il Giorno“ berichtet, dass der verstorbene Tourist ein 51-jähriger Manager aus Niedersachsen war. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder, die nun mit dem schrecklichen Verlust fertig werden müssen.