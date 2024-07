Suchaktion mit traurigem Ausgang

Von: luk

Bozen – Die großangelegte Suchaktion im Hirzergebiet hat am Freitagmittag ein tragisches Ende gefunden. Gegen 12.00 Uhr wurde zwischen dem Hirzergebiet und dem Kratzbergersee eine leblose Person aufgefunden: Es handelte sich um den seit Donnerstag vermissten Wanderers Josef Dosser.

Sofort eilten die Einsatzkräfte, unterstützt von der Mannschaft des Rettungshubschraubers Pelikan 1, zur Unfallstelle. Trotz aller Bemühungen kam jede Hilfe zu spät. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen.

Josef Dosser war am Donnerstag von seinem Zuhause in Schenna zu einer Wanderung aufgebrochen. Als er bis zum Abend nicht zurückkehrte, alarmierte die besorgte Familie die Behörden. Eine umfangreiche Suchaktion wurde noch in der Nacht eingeleitet und am frühen Morgen fortgesetzt.

An der Suche waren knapp 80 Einsatzkräfte beteiligt, darunter die Freiwilligen Feuerwehren Tall, Schenna und Verdins, die Bergrettungsdienste Meran, die Finanzwache, die Carabinieri, Abschnittsinspektor Josef Spechtenhauser und mehrere Hundestaffeln. Zur Bergung des Verunglückten wurde der Notarzthubschrauber Pelikan 1 eingesetzt.