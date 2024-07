Der tägliche Wahnsinn am Stilfser Joch – VIDEO

Biker rauscht beinahe in Linienbus

Von: luk

Stilfer Joch – Das Stilfser Joch ist einer der beeindruckendsten Alpenpässe. Er liegt auf einer Höhe von 2.757 Metern. Bekannt für seine atemberaubende Landschaft und die beeindruckenden 48 Kehren auf der Nordseite, zieht es Naturliebhaber und Abenteuerlustige gleichermaßen an. Der Pass bietet spektakuläre Ausblicke auf die umliegenden Berge und Gletscher und ist ein begehrtes Ziel für Fotografen und Outdoor-Enthusiasten.

Besonders bei Radfahrern und Motorradfahrern ist das Stilfser Joch äußerst beliebt, die die Herausforderung der steilen und kurvenreichen Straßen suchen. Auch Autofahrer, die eine aufregende Fahrt genießen möchten, werden von der Strecke angezogen.

Dabei kommt es aber auch immer wieder mal zu Konflikten und Missverständnissen. So wurde erst kürzlich in einer Kehre ein haarsträubendes Manöver eines Motorradfahrers gefilmt. Der Biker rechnete nicht damit, dass der Linienbus ausfahren muss, um die Kehre zu bewältigen. Plötzlich fand er sich frontal vor dem Linienbus wieder und ist in letzter Sekunde auf die Gegenfahrbahn ausgewichen. Dabei streifte er sogar die Fahrbahnbegrenzung.

Das Video fand seinen Weg auf Facebook. User “Kanyarfotó” meint dazu, es sei der tägliche Wahnsinn auf der Stilfser-Joch-Straße.