Absurd: Mit gestohlener Madonnenstatue auf dem Gehsteig

Bozen – In der Claudia Augusta-Straße in Bozen ist es am Freitag zu einer surrealen Szene gekommen. Ein Mann trug auf dem Gehsteig eine lebensgroße Madonnenstatue auf seinem Rücken – eine Skulptur, die kurz zuvor aus der Kirche der Pfarrei Unsere Liebe Frau vom hl. Rosenkranz gestohlen worden war.

Der Vorfall hat sich am Nachmittag gegen 17.00 Uhr ereignet – mitten zur Hauptverkehrszeit.

Die Statue wiegt mindestens 40 Kilogramm und 1,60 Meter groß, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Was der Mann damit genau vorhatte, ist nach wie vor unklar. Feststeht, dass Passanten die Notrufnummer 122 wählten, um Alarm zu schlagen.

Der mutmaßliche Dieb versuchte zunächst, das Weite zu suchen, bis das Geschehen ein noch absurdere Wende nahm: Nach ein paar 100 Metern ließ er die Statue plötzlich stehen und betrat ein Mehrfamilienhaus.

Was zunächst wie ein unbeholfener Fluchtversuch vor den Carabinieri wirkte, die bereits in der Straße angekommen waren, stellte sich im Nachhinein als etwas völlig anderes heraus: Der Mann lebt in dem Gebäude.

Die Carabinieri identifizierten den mutmaßlichen Täter. Offenbar hat er mit Alkoholproblemen zu kämpfen. Vor dem Gesetz spielt das allerdings keine Rolle: Er wurde angezeigt und muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.