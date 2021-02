Acht Neuinfektionen an italienischen Bildungseinrichtungen

Bozen – Die Italienische Bildungsdirektion vermeldet am heutigen Dienstag acht neue Coronavirus-Infektionsfälle aus italienischsprachigen Kindergärten und Schulen. Drei Neuinfektionen gab es an der Landeshotelfachschule “Cesare Ritz” in Meran, zwei an der Grundschule “Martin Luther King” und an der Mittelschule “Vittorio Alfieri” in Bozen. Eine Neuinfektion wurde zudem vom Kindergarten in Salurn gemeldet, wo vorsorglich eine Kindergartengruppe in Quarantäne überstellt wurde.

Von: luk