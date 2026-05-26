Achtfache Kompetenz: Neue Führungskräfte im Gesundheitsbezirk Brixen

Von: mk
Brixen – Acht neue Führungskräfte übernehmen zentrale Aufgaben im Gesundheitsbezirk Brixen – von der Anästhesie über die Pädiatrie bis hin zur wohnortnahen Pflegeversorgung. Ein klares Signal für Qualität, Kontinuität und Zukunftsorientierung im Gesundheitswesen. Heute wurden sie ihm Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.
Landesrat Dr. Hubert Messner freut sich: „Die heutigen Ernennungen sind ein wichtiges Signal für die Zukunft unseres Gesundheitswesens. Wir gewinnen erfahrene und hochqualifizierte Führungspersönlichkeiten, die mit Kompetenz, internationaler Erfahrung und großer Motivation Verantwortung übernehmen und damit die Gesundheitsversorgung im Gesundheitsbezirk Brixen, aber auch in Südtirol insgesamt, stärken. Besonders freut mich, dass mehrere der neuen Führungskräfte bereits aktiv mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb verbunden sind – das zeigt, dass wir attraktive Perspektiven schaffen und zugleich wertvolles Know-how im Land halten können.“
Generaldirektor Dr. Christian Kofler betont, dass mit diesen Ernennungen gezielt die pflegerische und medizinische Versorgung im Gesundheitsbezirk Brixen gestärkt wurde: „Zum einen ist es gelungen, neue Führungskräfte von auswärts nach Südtirol zu holen, in anderen Bereichen haben wir auf Kontinuität gesetzt und langjährige Führungskräfte ernannt. Sie alle sind weit mehr als Organisatoren – sie geben Orientierung und tragen Verantwortung – nicht nur für Abläufe, sondern auch für die Qualität der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten, wofür ich ihnen von Herzen danke.“
Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann hebt die zentrale Bedeutung der Zusammenarbeit im Südtiroler Sanitätsbetrieb hervor: „Ich freue mich, dass diese Führungskräfte nicht nur ihre Abteilung oder ihren Dienst im Blick haben, sondern sich im Netzwerk mit ihren Kolleginnen und Kollegen sowie den anderen Fachbereichen und Berufsgruppen austauschen und abstimmen.“
Bezirksdirektorin Dr.in Elisabeth Montel ist stolz darauf, heute ein hochqualifiziertes Team vorstellen zu können: „Im Gesundheitsbezirk Brixen können wir eine sehr gute Betreuung für alle Menschen anbieten. Wenn das gelingt, dann ist das nicht unwesentlich der Verdienst unserer Führungskräfte, die ihre Teams motivieren, ausbilden und als Vorbild wirken. Für mich ist es eine Freude, mit derart engagierten und kompetenten Personen täglich zusammenzuarbeiten.“
Auch der koordinierende Pflegedienstleiter Dr. Harald Frena unterstreicht die Zusammenarbeit: „Auch in der Pflegedienstleitung geht es darum, mit den anderen Fachbereichen und Berufsgruppen auf Augenhöhe zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und die Mitarbeitenden mit Einsatz und Kompetenz zu führen. Dr.in Judith Gostner versteht sehr gut, diese nicht immer einfache Situation zu bewältigen.“
Die neuen Führungskräfte im Überblick:
- Dr.in Rosanna Loss, ärztliche Direktorin am Krankenhaus Brixen, hat in Verona Medizin studiert und sich auf Hygiene und Präventivmedizin spezialisiert. Nach Arbeitsaufenthalten am Universitätsklinikum Gießen (Deutschland) und in den Sanitätsbetrieben der Provinzen Verona und Brescia arbeitete sie ab Mitte 2014 in der ärztlichen Direktion des Krankenhauses Bruneck und seit 2015 in jener des Krankenhauses Bozen. Sie war von Jänner 2020 bis Februar 2023 Vorsitzende der Ethikkommission des Sanitätsbetriebes für die klinische Prüfung und Erprobung.
- Dr. Hannes Dejaco, Primar der Anästhesie und Intensivmedizin im Gesundheitsbezirk Brixen, war zuletzt stellvertretender Leiter der Anästhesie für Viszeral-, Thorax- und Transplantationschirurgie an der Uniklinik Innsbruck. Nach seinem Medizinstudium in Innsbruck folgten wissenschaftliche Tätigkeiten an derselben Universität sowie Ausbildungsstationen als Assistenzarzt an den Krankenhäusern Brixen und Sterzing. Ab 2004 arbeitete er an der Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin in Innsbruck, unterbrochen von einem einjährigen klinischen Auslandsaufenthalt als „Registrar“ an der größten Abteilung für traumatologische Intensivmedizin in Sydney, Australien. Dr. Dejaco ist ausgebildeter „Leitender Notarzt“ und verfügt über zahlreiche Fortbildungen und Spezialisierungen im Bereich des Notfall- und Katastrophenmanagements.
- Dr. Diego Signorello, Primar der Urologie im Gesundheitsbezirk Brixen, war bereits im Sanitätsbetrieb tätig, ab 2023 leitete er jedoch die Abteilung für Urologie als Primar am Klinikum Klagenfurt am Wörthersee (A): Der gebürtige Sizilianer war nach seinem Studium in Catania an verschiedenen Kliniken in Italien, Deutschland und Österreich tätig, unter anderem als Primar am Krankenhaus Giovanni Paolo II in Ragusa. Von 1997 bis 2011 war er am Krankenhaus Bozen tätig, von 2011 bis 2021 am Krankenhaus Brixen, wo er 2017 für ein Jahr die Leitung als geschäftsführender Primar übernahm. Später war er als Verantwortlicher der einfachen Struktur für urologische Laparoskopie und minimal-invasive Chirurgie tätig.
- Dr. Michael Zöbl, Primar der Pädiatrie am Krankenhaus Brixen, wurde 1975 in Wels (A) geboren. Er hat in Innsbruck Medizin studiert und 2006 die Ausbildung als Arzt für Allgemeinmedizin, 2011 die Facharztausbildung für Kinder- und Jugendheilkunde in Wien abgeschlossen. Ebenso weist er ein Diplom in Palliativ- sowie in Ernährungsmedizin auf; zudem hat er den Master in Rhino-Allergologie an der Universität Verona erlangt, sowie weitere Masterabschlüsse in Ernährungslehre in Rom und in Essstörungen in Todi. Seine berufliche Tätigkeit begann er an den Salzburger Landeskliniken und am Krankenhaus Wels (A). Seit 2006 ist er im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig, zunächst im Krankenhaus Meran, später an den Krankenhäusern Bozen und Brixen. Ab 2019 war er im Krankenhaus Brixen als stellvertretender Primar tätig, seit 2024 leitet er die Abteilung Pädiatrie geschäftsführend und koordiniert das landesweite Referenzzentrum für Essstörungen im Kindes- und Jugendalter mit 4 stationären Betten.
- Dr. Patrick Franzoni, Primar der Inneren Medizin am Krankenhaus Sterzing, wurde 1970 in Aarau (CH) geboren, er hat in Brescia Medizin studiert und 2010 in Padua die Facharztausbildung in Geriatrie abgeschlossen. 1997 trat er als Arzt in den Sanitätsdienst der Carabinieri ein, anschließend arbeitete er für rund drei Jahre in der Privatklinik „St. Anna“ in Meran. 2004 wechselte er an den Südtiroler Sanitätsbetrieb: Bis zum Jahr 2017 war er in der Geriatrie im Gesundheitsbezirk Meran tätig. Anschließend wechselte er in den Dienst für Notfallmedizin, wo er bis heute arbeitet. Er ist verantwortlich für die fachärztliche Tätigkeit in den Notfallphasen.
- Dr. Luca Sebastianelli, Primar der Neurorehabilitation am Krankenhaus Sterzing, stammt aus Rom, er hat dort Medizin studiert und ebenso in Rom 2009 an der Universität Tor Vergata seine Facharztausbildung in Neurologie abgeschlossen. Er konnte berufliche Erfahrungen an Einrichtungen der Neurorehabilitation im Latium und in der Lombardei sammeln, seit 2014 ist er im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig; seit 2017 als Verantwortlicher für die damalige einfache Struktur für Neurorehabilitation am Krankenhaus Sterzing, welche er seit 2021 geschäftsführend als Primar leitete.
- Dr.in Verena Stoll, Direktorin des Psychologischen Dienstes im Gesundheitsbezirk Brixen, wurde in Innichen geboren und studierte Psychologie in Wien. 2009 schloss sie die vierjährige Spezialisierung in Psychotherapie mit kognitiv-verhaltenstherapeutischer Ausrichtung ab. Darüber hinaus absolvierte sie einen Masterlehrgang in Kinderpsychotherapie und verfügt über zusätzliche Ausbildungen in Klinischer und Gesundheitspsychologie, Psychoonkologie sowie im Managementbereich. Seit 2002 ist Dr.in Stoll im Psychologischen Dienst tätig und verfügt über langjährige klinische Erfahrung in verschiedenen Bereichen. Seit 2023 leitet sie die Krankenhauspsychologie.
- Dr.in Judith Gostner, Pflegedienstleiterin der wohnortnahen Versorgung im Gesundheitsbezirk Brixen, stammt aus Vahrn. Sie hat 2002 ihre Ausbildung als Hebamme abgeschlossen und war anschließend in den Krankenhäusern von Bruneck und Bozen tätig. 2010 übernahm sie die Koordination der Abteilung Geburtshilfe am Krankenhaus Bozen; 2017 wechselte sie an den Gesundheitsbezirk Brixen, wo sie als Koordinatorin des Kreißsaals sowie für die wohnortnahe Versorgung im Hebammenbereich tätig war. Nach einem Master in Koordination sowie einer Magisterausbildung in Pflege- und Hebammenwissenschaft ist sie seit 2022 auch als Dozentin an der Claudiana tätig. 2024 hat Dr.in Gostner die Pflegedienstleitung für die wohnortnahe Versorgung im Gesundheitsbezirk Brixen übernommen.
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