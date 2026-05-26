Achtfache Kompetenz: Neue Führungskräfte im Gesundheitsbezirk Brixen

Von: mk

Brixen – Acht neue Führungskräfte übernehmen zentrale Aufgaben im Gesundheitsbezirk Brixen – von der Anästhesie über die Pädiatrie bis hin zur wohnortnahen Pflegeversorgung. Ein klares Signal für Qualität, Kontinuität und Zukunftsorientierung im Gesundheitswesen. Heute wurden sie ihm Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

Landesrat Dr. Hubert Messner freut sich: „Die heutigen Ernennungen sind ein wichtiges Signal für die Zukunft unseres Gesundheitswesens. Wir gewinnen erfahrene und hochqualifizierte Führungspersönlichkeiten, die mit Kompetenz, internationaler Erfahrung und großer Motivation Verantwortung übernehmen und damit die Gesundheitsversorgung im Gesundheitsbezirk Brixen, aber auch in Südtirol insgesamt, stärken. Besonders freut mich, dass mehrere der neuen Führungskräfte bereits aktiv mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb verbunden sind – das zeigt, dass wir attraktive Perspektiven schaffen und zugleich wertvolles Know-how im Land halten können.“

Generaldirektor Dr. Christian Kofler betont, dass mit diesen Ernennungen gezielt die pflegerische und medizinische Versorgung im Gesundheitsbezirk Brixen gestärkt wurde: „Zum einen ist es gelungen, neue Führungskräfte von auswärts nach Südtirol zu holen, in anderen Bereichen haben wir auf Kontinuität gesetzt und langjährige Führungskräfte ernannt. Sie alle sind weit mehr als Organisatoren – sie geben Orientierung und tragen Verantwortung – nicht nur für Abläufe, sondern auch für die Qualität der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten, wofür ich ihnen von Herzen danke.“

Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann hebt die zentrale Bedeutung der Zusammenarbeit im Südtiroler Sanitätsbetrieb hervor: „Ich freue mich, dass diese Führungskräfte nicht nur ihre Abteilung oder ihren Dienst im Blick haben, sondern sich im Netzwerk mit ihren Kolleginnen und Kollegen sowie den anderen Fachbereichen und Berufsgruppen austauschen und abstimmen.“

Bezirksdirektorin Dr.in Elisabeth Montel ist stolz darauf, heute ein hochqualifiziertes Team vorstellen zu können: „Im Gesundheitsbezirk Brixen können wir eine sehr gute Betreuung für alle Menschen anbieten. Wenn das gelingt, dann ist das nicht unwesentlich der Verdienst unserer Führungskräfte, die ihre Teams motivieren, ausbilden und als Vorbild wirken. Für mich ist es eine Freude, mit derart engagierten und kompetenten Personen täglich zusammenzuarbeiten.“

Auch der koordinierende Pflegedienstleiter Dr. Harald Frena unterstreicht die Zusammenarbeit: „Auch in der Pflegedienstleitung geht es darum, mit den anderen Fachbereichen und Berufsgruppen auf Augenhöhe zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und die Mitarbeitenden mit Einsatz und Kompetenz zu führen. Dr.in Judith Gostner versteht sehr gut, diese nicht immer einfache Situation zu bewältigen.“

Die neuen Führungskräfte im Überblick: