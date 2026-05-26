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Stadtpolizei verhÃ¤ngt 435 Euro BuÃŸgeld

Ferienwohnung in Bozen: Vermietet ohne Genehmigung

Dienstag, 26. Mai 2026 | 16:16 Uhr
Betriebskosten sind im Q4 so stark gestiegen wie seit 2006 nicht mehr
APA/APA (DPA)/THEMENBILD/Kira Hofmann
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Bozen – Die Bozner Stadtpolizei hat erneut eine illegale Kurzzeitvermietung in der Altstadt aufgedeckt. Für die Eigentümer hat der Verstoß nun finanzielle Konsequenzen, die Vermietung wurde umgehend untersagt.

Beamte der Handelseinheit waren dem Fall bereits seit einiger Zeit auf der Spur. Eine Zivilstreife hatte die betreffende Wohnung über längere Zeit beobachtet und auch Hinweise aus der Nachbarschaft eingeholt. Vor wenigen Tagen griffen die Einsatzkräfte schließlich ein.

Für die aktuellen Gäste kam die Kontrolle überraschend: Die polnische Familie hatte die Unterkunft über eine bekannte Online-Plattform gebucht und bezahlt. Als Adresse war dort jedoch nicht die tatsächlich genutzte Wohnung angegeben, sondern jene einer regulären Unterkunft im selben Gebäude.

Die überprüfte Wohnung war weder als Ferienunterkunft gemeldet noch von der Stadt Bozen genehmigt. Die Stadtpolizei ordnete daher die sofortige Einstellung der Vermietungstätigkeit an. Gegen die Eigentümer wurde eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 435 Euro verhängt.

Zusätzlich wurde der Fall an die Finanzpolizei sowie an die Quästur weitergeleitet. Diese sollen prüfen, ob weitere Verstöße vorliegen, insbesondere da die Gäste nicht ordnungsgemäß registriert worden waren.

Die Kontrolle von Gewerbetätigkeiten und die Bekämpfung illegaler Vermietungen zählen zu den zentralen Aufgaben der Handelseinheit der Bozner Stadtpolizei.

Bezirk: Bozen

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