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Fehlalarm durch missbrÃ¤uchlich ausgelÃ¶sten Notfallknopf

Ã„rger groÃŸ: Wehrleute umsonst von Familien weggeholt

Dienstag, 31. MÃ¤rz 2026 | 12:18 Uhr
notfallknopf
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Laag
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Laag – Am Sonntagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Laag im Südtiroler Unterland durch die Dorfsirene alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus, um einen möglichen Notfall zu bewältigen – und unterbrachen dafür wie gewohnt ihre beruflichen und familiären Verpflichtungen.

Wie die Feuerwehr mitteilt, konnte nach Rücksprache mit der Landesnotrufzentrale jedoch kein eingegangener Notruf festgestellt werden. Eine Kontrolle vor Ort ergab schließlich: Der öffentliche Notfallknopf war nach dem Einschlagen der Schutzscheibe betätigt worden. Allerdings befand sich niemand mehr an der Einsatzstelle. Eine akute Notlage lag nicht vor.

Die Feuerwehr spricht von einem „äußerst schwerwiegenden und inakzeptablen Vorfall“. Die missbräuchliche Aktivierung von Notfalleinrichtungen und die Beschädigung öffentlicher Anlagen stellen strafbare Handlungen dar und werden entsprechend geahndet.

Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung, verantwortungsbewusst mit Notfalleinrichtungen umzugehen und den Respekt gegenüber den freiwilligen Einsatzkräften zu wahren. „Der Respekt vor der Arbeit der Freiwilligen und die Sicherheit aller sind nicht verhandelbar“, heißt es abschließend in der Mitteilung.

Bezirk: Ãœberetsch/Unterland

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