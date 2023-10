Aggressionen im SASA-Bus

Bozen – In einem Stadtbus der SASA ist es erneut zu einem bedenklichen Vorfall gekommen, berichtet die Zeitung Alto Adige. Der von offizieller Seite bestätigte Vorfall hat sich bereits am Mittwochabend kurz nach 23.00 Uhr in einem Bus der Linie 10 B zugetragen.

Nach der Haltestelle in der Bahnhofsstraße bog das Fahrzeug in die Garibaldistraße ein. Ein Fahrgast, der angeblich aus ungeklärten Gründen völlig aufgebracht war, brachte den Bus dann mit seinem Verhalten zum Stehen. Ein anderer Fahrgast, der wohl versuchte, einzuschreiten, wurde von dem randalierenden Mann verletzt. Der Busfahrer alarmierte die Ordnungshüter und auch ein Krankenwagen rückte aus.

Die nur wenigen Fahrgäste wurden anschließend auf einen Ersatzbus umgeleitet. Der Angreifer konnte flüchten.

Für Artan Mullaymeri von der Transportgewerkschaft im UIL-SGK sind derartige Vorfälle mittlerweile an der Tagesordnung. Auch deshalb verliere der Beruf des Busfahrers an Attraktivität. SASA-Präsidentin Astrid Kofler weiß von dem Vorfall und versichert, dass Sicherheitspersonal an Bord von Bussen Schritt für Schritt ausgebaut werde.