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Polizist verletzt

Aggressiver Mann in Brixen festgenommen

Samstag, 21. März 2026 | 16:03 Uhr
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Von: luk

Brixen – Ein Mann (25) ist in Brixen von der Staatspolizei festgenommen worden. Ihm werden Widerstand und Körperverletzung gegenüber einem öffentlichen Amtsträger vorgeworfen.

Der Vorfall ereignete sich laut einer Mitteilung der Quästur am späten Donnerstagvormittag im Bereich des Bahnhofs. Einsatzkräfte des Polizeikommissariats kontrollierten dort einen jungen Mann ohne festen Wohnsitz. Bereits während der Identifizierung zeigte sich dieser den Beamten gegenüber zunehmend gereizt und verhielt sich verbal aggressiv.

Als die Polizisten ihn aufforderten, den Bereich zu verlassen, setzte der Mann sein Verhalten fort. Daraufhin entschieden die Beamten, ihn für weitere Abklärungen auf das Kommissariat mitzunehmen. Noch bevor er in das Dienstfahrzeug gesetzt werden konnte, versuchte der 25-Jährige zu flüchten, wurde jedoch umgehend gestoppt.

Im Zuge der Festnahme leistete der Mann heftigen Widerstand und schlug einem Polizisten gegen das Knie. Dieser erlitt dabei Verletzungen, die laut ärztlicher Einschätzung in drei Tagen verheilen sollen.

Der Verdächtige – ein rumänischer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Lombardei – wurde nach Abschluss der Amtshandlungen festgenommen und in die Sicherheitszellen der Quästur gebracht.

Bezirk: Eisacktal

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