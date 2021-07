Ahornach: Heimatpflegeverband kämpft für Erhalt der alten Volksschule

Sand in Taufers – Die Gemeinde Sand in Taufers beabsichtigt, die alte Volksschule in Ahornach zu verkaufen. Gegen dieses Vorhaben versucht der Heimatpflegeverband Südtirol, anzukämpfen. Es wird befürchtet, dass das historische Schulgebäude nach einem Verkauf abgerissen wird. Denn die Gemeinde schreibe keine Sanierung vor, auch ein Abbruch und Neubau wäre möglich. “Der Inhalt des Beschlusses für die Interessenserhebung lässt dabei offensichtlich jeden Spielraum für einen möglichen Abbruch und Neubau zu.”

“Die alte Volksschule muss aber erhalten werden”, fordert der Heimatpflegeverband, denn sie bilde mit der Kirche, dem Friedhof und dem Widum ein Ensemble und präge das Dorfbild.

Der Heimatpflegeverband schlägt vor, dass das Schulgebäude öffentlich genutzt werden soll, etwa für die Vereine, betreutes Wohnen, ein Dorfcafe oder ein Geschäft zur Nahversorgung.

“Wir appellieren an die Gemeindeverwaltung von Sand in Taufers und an die Fraktionsverwaltung von Ahornach, den Erhalt des alten Schulhauses weiterhin zu gewährleisten. Wir sind überzeugt, dass sich gemeinsam eine gute zukunftsträchtige Lösung für Gemeinde und Dorfgemeinschaft finden lässt”, so der Heimatpflegeverband Südtirol.