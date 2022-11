Aiut Alpin: 542 Hubschrauberrettungs-Einsätze im Sommer

Pontives/St. Ulrich – Der Aiut Alpin Dolomites war in diesem Sommer vom 11. Juni bis 31. Oktober 2022 im Einsatz. In diesem Zeitraum wurden 542 Hubschrauberrettungs-Einsätze durchgeführt.

Ein Großteil der Einsätze galt Bergsteigern und Wanderern (148 Fälle). Bei den restlichen Einsätzen handelt es sich um Freizeit-, Arbeits- und Straßenunfälle, allgemeine medizinische Notfälle und Suchaktionen.

Nach Provinzen: Bozen 507; Trient 17; Belluno 17 Einsätze.

Geborgene Personen: 556; davon 298 medizinische Notfälle, 197 Verletzte,

38 Unverletzte; 23 Tote (davon 15 in Folge medizinischer Notfälle und acht durch Traumen verschiedener Art.)

Italien 405 (davon aus Südtirol 267, Trentino zehn, Belluno drei)

Deutschland und Österreich 106

Andere (Europa + Übersee) 45

43 Einsätze wurden mit Nachtsichtgeräten durchgeführt oder zu Ende geflogen.

Aiut Alpin Dolomites unterstreicht die gute Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb, der Landesnotrufzentrale und der HELI-Flugrettung Südtirol.

“Ein besonderes Dankeschön geht an alle Freiwilligen der Bergrettungsdienste, an die Piloten, Anästhesisten, Windenmänner und Hubschraubertechniker, welche jeden Tag Dienst in der Flugrettungsbasis Pontives geleistet haben. Ein herzliches Vergelt’s Gott geht weiteres an all jene, die in irgendeiner Weise dazu beitragen, unsere Tätigkeit zugunsten der geretteten Personen auszuüben und zu finanzieren”, heißt es in einer Aussendung.

Aiut Alpin Dolomites wird die Wintertätigkeit am 7. Dezember 2022 wieder aufnehmen.