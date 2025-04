Aiut Alpin Dolomites beendet Wintersaison

Von: ka

St. Ulrich – Der Aiut Alpin Dolomites hat heute, am 13. April 2025, seinen Winterbetrieb, der am 07. Dezember 2024 begonnen hatte, eingestellt. Täglich waren ein Pilot, ein Windenmann, ein Anästhesist als Notarzt, ein Bergretter, eine Lawinenhundestaffel und ein Hubschraubertechniker im Einsatz. Diese flogen mit dem Hubschrauber H 135 T3 des Aiut Alpin Dolomites im Auftrag der Landesnotrufzentrale 112 insgesamt 564 Einsätze, davon 75 bei Dunkelheit mit Nachtsichtgeräten (NVG).

Bei den Wintereinsätzen handelte es sich hauptsächlich um Pistenunfälle, aber auch um Notarzteinsätze, Einsätze für Tourengeher, Freizeit-, Arbeits- und Verkehrsunfälle sowie Suchaktionen. Der Aiut Alpin Dolomites wurde sechsmal zu Lawineneinsätzen gerufen, die Hundestaffeln der SAGF/Finanzpolizei und der Polizei sind täglich im Stützpunkt Pontives in Bereitschaft.

Die Einsätze verteilt nach Provinzen, der Art der Verletzung und nach den Herkunftsländern:

Einsätze in den Provinzen: Südtirol 526, Trentino 15, Belluno 23. Geborgen wurden 211 medizinische Notfälle, 322 Verletzte, drei Unverletzte und 14 Tote (13 aufgrund medizinischer Notfälle und einer aufgrund von Verletzungen).

Herkunftsländer der geborgenen Personen: Italien 304, davon 189 Südtiroler, Deutschland und Österreich insgesamt 106 und sonstige Länder 140.

Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen, die in irgendeiner Weise zum besseren Gelingen unserer Hubschraubereinsätze zum Wohle der in Not geratenen Menschen beigetragen haben.

Hervorheben möchten wir auch die gute Zusammenarbeit mit HELI und der Landesnotrufzentrale 112. Der Aiut Alpin Dolomites wird den Sommerbetrieb Anfang Juni 2025 wieder aufnehmen, Details werden rechtzeitig bekannt gegeben.