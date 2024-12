Aiut Alpin Dolomites startet am Samstag in die Wintersaison

Von: mk

Bozen – Der Flugrattungsdienst Aiut Alpin Dolomites startet am morgigen Samstag in die Wintersaison. Die Einsatzbereitschaft wird täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr garantiert, im Wechsel mit den anderen Rettungshubschraubern des Landes zeitweise auch von 6.00 bis 22.00 Uhr.

Die Besatzung stationiert direkt in der Basis in Pontives in Gröden. Die professionell ausgebildeten Flugretter des BRD und CNSAS bieten ihre Leistung auf freiwilliger Basis.

Zur Besatzung zählen zudem Crew-Mitglieder, die auch die Winde betätigen. Hinzu kommen die Notärzte, allesamt Anästhesisten; sie werden von der Bergrettung alpintauglich ausgebildet, wofür Kurse im Sommer und im Winter stattfinden.

Für Lawinenabgänge steht in der Basis täglich eine Hundestaffel zur Verfügung. Diese wird von der Finanzwache (SAGF), Staatspolizei, CNSAS und BRD zur Verfügung gestellt.

Als Hubschrauber steht eine H 135 T3 von Airbus zur Verfügung; diese ist mit einer Seilwinde 90 Meter Kabellänge und 272 kg Nutzlast, sowie einem Doppellasthaken ausgestattet; beide sind Human Cargo.