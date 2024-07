“Aktion scharf” der Carabinieri am Ritten

Von: mk

Ritten – Die Carabinieri haben am Sonntag am Ritten verstärkt Kontrollen durchgeführt. Diese war im Rahmen eines Treffens zwischen dem Kommandanten der Bozner Carabinieri, Stefano Esposito Vangone, und dem Rittner Bürgermeister Paul Lintner vor rund einem Monat vereinbart worden.

Ziel war es, die Sicherheit auf den Straßen in Wangen und auf den Hauptverkehrsrouten sowie an der Berg- und Talstation der Rittner Seilbahn zu erhöhen.

Im Rahmen der Aktion, die in einem solchen Ausmaß bislang noch hie stattgefunden hat, haben die Carabinieri auch Hundestaffeln an strategisch wichtigen Punkten eingesetzt, etwa am Busbahnhof in Klobenstein oder an der Bergstation der Rittner Seilbahn. Ziel war es, den eventuellen Handel mit Drogen zu unterbinden und so den Weg in den Hauptort zu verhindern.

Der genaue Zeitpunkt der Aktion war unangekündigt. Die Kontrollen erstreckten sich auch auf Pendler und Jugendliche, die öffentliche Verkehrsmittel benutzten. Die Carabinieri durchsuchten neben Bussen und den Kabinen der Seilbahnen auch die Rittner Schmalspurbahn, ohne jedoch Unruhe unter den Passagieren auszulösen.

Angezeigt wurde niemand – für die Carabinieri ein Zeichen, dass die bisher geleistete Präventionsarbeit Wirkung zeigt.

Die Carabinieri wollen Kontrollen dieser Art am Ritten und in Bozen den ganzen Sommer über fortsetzen, wobei der Schwerpunkt auf den Wochenenden liegt.