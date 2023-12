Aktion scharf: Fünf Lokale in Bozen gesperrt

Bozen – Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit haben die Bozner Stadtpolizei und die Carabinieri fünf öffentliche Lokale gesperrt. Die Anordnung mit sofortiger Wirkung ist von Bürgermeister Renzo Caramaschi und Stadträtin Johanna Ramoser unterzeichnet worden.

Für die die Bar „Cristalla“ in der Palermo-Straße und die Bar „Biti“ in der Garibaldi-Straße bleibt die Sperre drei Monate lang aufrecht. Die Bar „Mon Amour“ in der Postgasse, die Bar „Heidi“ in der Rittner Straße und die Bar „Pia“ auf dem Schießstandplatz müssen hingegen „nur“ 15 Tage lang geschlossen bleiben.

In den ersten zwei Fällen war die Maßnahme notwendig, weil sich in beiden Lokalen laut Auskunft der Ordnungskräfte immer wieder Personen aufhielten, die vorbestraft waren und als sozial gefährlich galten. In erster Linie handelte es sich um Vorstrafen aufgrund von Drogen- und Diebstahlsdelikten. Gegen die Barbetriebe waren in der Vergangenheit bereits ähnliche Maßnahmen erlassen worden.

In Zusammenhang mit den drei anderen Bars geht es um weniger schwerwiegende Verstöße. Beanstandet wurden etwa die Missachtung der Sperrstunde, die hygienischen Zustände, der Ausschank von Alkohol an Minderjährige und die laute Musik.