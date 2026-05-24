Albtraum der Eltern: Kind stürzt aus viertem Stock

Von: luk

Bozen – Schreckmoment am Samstagabend in der Trienter Straße in Bozen: Ein sechsjähriger Bub ist aus dem vierten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Wie durch ein Wunder blieb er nahezu unverletzt. Nach Angaben aus dem Krankenhaus ergab selbst eine CT-Untersuchung keinerlei Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus. Laut ersten Ermittlungen soll der Junge pakistanischer Herkunft in der Nähe eines Fensters gespielt haben. Dabei verlor er vermutlich das Gleichgewicht und stürzte in den Innenhof. Entscheidendes Glück im Unglück: Der Sturz dürfte durch einen Wäscheständer auf dem Balkon des ersten Stocks gebremst worden sein. Der Bub prallte offenbar dagegen und kam schließlich auf dem Balkon zum Liegen. So kam es nicht zu einem direkten Aufprall auf den Boden des Innenhofs.

Anwohner berichteten von einem lauten Geräusch und anschließendem Kinderweinen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Junge bei Bewusstsein. Die Helfer des Weißen Kreuzes leisteten sofort Erste Hilfe und brachten das Kind ins Krankenhaus. Auch die Berufsfeuerwehr rückte mit mehreren Einheiten aus, musste jedoch nicht eingreifen.

Große Sorge herrschte unter den Bewohnern des Hauses. Zahlreiche Nachbarn eilten der Familie zu Hilfe und unterstützten die Einsatzkräfte. Die Carabinieri haben Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Nach bisherigem Stand deutet alles auf einen tragischen Haushaltsunfall hin.