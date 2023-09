Algund: 76-jährige Touristin vermisst und am Tag darauf gefunden

Algund – Eine 76-jährige Touristin, die in Algund übernachtet, hat die Rettungskräfte in Atem gehalten. Die Frau ist in der Nacht auf Freitag als vermisst gemeldet worden. Untertags konnte sie im Rahmen einer großangelegten Suchaktion glücklicherweise wohlauf gefunden werden.

Zunächst war das Schlimmste befürchtet worden. Die Frau soll sich im verwirrten Zustand befunden haben, als sie sich gegen 2.00 Uhr in der Früh von ihrer Unterkunft entfernt hatte.

Die Touristin hatte bereits in der Nacht zuvor ihr Zimmer verlassen.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr, die Bergrettung der Finanzwache und des AVS in Meran sowie die Carabinieri. Verstärkung erhielten die Mannschaften von Suchhunde.

Die Seniorin wurde gegen 12.00 Uhr mittags in einer Wiese in Plars aufgefunden. Offenbar war sie die Nacht im Freien umhergeirrt. Trotz allem war sie praktisch unversehrt.