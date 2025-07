Deutscher Wanderer stürzt in den Dolomiten in den Tod

Von: luk

Canazei – Im Fassatal in den Dolomiten ist ein 64-jähriger deutscher Urlauber bei einem Bergunfall tödlich verunglückt. Der Mann war am Wanderweg „Viel del Pan“ in Richtung Fedaia-Pass unterwegs, als er in etwa 2.300 Metern Höhe abstürzte.

Nach ersten Erkenntnissen der Bergrettung war der Wanderer allein unterwegs. Aufgrund des durch anhaltende Regenfälle rutschigen Geländes dürfte er ausgerutscht und einen steilen Abhang hinuntergestürzt sein. Der Notruf wurde durch das Mobilgerät des Mannes ausgelöst, woraufhin sofort der Rettungshubschrauber sowie Einsatzkräfte des Berg- und Höhlenrettungsdienstes „Alta Val di Fassa“ alarmiert wurden.

Trotz schwieriger Wetterbedingungen gelang es den Rettern, in einem kurzen Fenster mit dem Hubschrauber zur Unglücksstelle vorzudringen. Zwei Retter und ein Notarzt wurden per Winde zum Verunglückten abgeseilt. Der Arzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die widrigen Wetterverhältnisse erschwerten auch die Bergung des Leichnams. Die Retter mussten mehrere Stunden am Unfallort ausharren, bis sich das Wetter besserte und eine Rückkehr des Hubschraubers möglich war. Die Bergung konnte schließlich gegen 18.30 Uhr abgeschlossen werden.