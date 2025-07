Staualarm auf der Brennerautobahn

Von: luk

Bozen – Der Urlauberschichtwechsel bringt an diesem Wochenende den Verkehr auf Südtirols Straßen erneut an seine Grenzen. Auf der Brennerautobahn herrschte bereits am Vormittag die höchste Stufe der Verkehrswarnung – „Schwarz“. Auch am Nachmittag bleibt die Lage angespannt.

Über zwölf Millionen Italiener starten aktuell in den Sommerurlaub, gleichzeitig sorgt Rückreiseverkehr in beide Richtungen für zusätzliche Belastung. Neben der Brennerautobahn sind auch das Pustertal und der Vinschgau stark vom Reiseverkehr betroffen. Unfälle führen immer wieder zu Staus und Verzögerungen.

Auch am Sonntag wird den ganzen Tag über mit starkem Verkehrsaufkommen gerechnet. Der Höhepunkt der Sommerreisewelle wird für die ersten beiden Augustwochenenden erwartet.