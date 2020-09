Alko- und Temposünder am Wochenende aus dem Verkehr gezogen

Bozen – Die Straßenpolizei hat am vergangenen Wochenende fünf Alkofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle in der Nacht auf Montag wurde gegen 00.30 Uhr ein 51-jähriger Mann angehalten. Die starke Fahne und weitere typische Symptome der Trunkenheit ließen keinen Zweifel: Ein Alko-Test ergab schließlich rund 1,7 Promille. Auf den Autofahrer kommen nun eine Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro, eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr sowie der Führerscheinverlust von bis zu zwei Jahren zu.

Im Ahrntal wurde in der Nacht auf Sonntag eine 39-jährige Frau mit 1,3 Promille angehalten. Sie muss eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro zahlen. Außerdem erwartet sie eine Haftstrafe von bis zu sechs Monaten und ein Führerscheinentzug von bis zu einem Jahr.

Auch auf der Schnellstraße MeBo hat die Straßenpolizei am Samstag Kontrollen durchgeführt. In einer 90-er-Zone ertappten sie einen jungen Autofahrer, der mit 141 km/h unterwegs war. Der 30-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und eine Geldstrafe von 544 Euro bezahlen.

Ebenfalls am Samstag kam es auf der MeBo bei Lana zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger war mit seinem Leichtmotorrad auf der Schnellstraße unterwegs, kam zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Weil das Motorrad nur über einen Hubraum von 125 Kubikzentimeter verfügte, hätte der junge Mann erst gar nicht auf die MeBo auffahren dürfen. Wie die Quästur mitteilt, wurde er daher sanktioniert.

Auch auf den Schwerverkehr hat die Straßenpolizei ein Auge: Ein Lkw aus der Ukraine wurde wegen fehlender Genehmigungen bei Sterzing aus dem Verkehr gezogen. Die Geldstrafe beläuft sich auf über 4.000 Euro.