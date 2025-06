“Ruhe statt Rußpartikel”

Vinschger Grüne kritisieren Oldtimertreffen am Stilfser Joch

Prad am Stilfser Joch – Nächstes Wochenende findet die Oldtimer-Traktoren-Tour anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Stilfser-Joch-Straße statt – im Widerspruch zum Südtiroler Klimaplan, so Johannes Plieger und Gabriel Prenner von den Grünen Vinschgau. Die Grünen haben im Landtag eine Anfrage eingereicht.

Bereits im Jahr 2022 führte ein ähnliches Oldtimertreffen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Umweltbelastungen im Nationalpark Stilfserjoch. Zahlreiche Beschwerden aus dem ganzen Land zeugten von der Problematik. Die Landesregierung blieb bis heute untätig. Im Gegenteil: Die IDM Südtirol bewirbt die heurige Sternfahrt der Traktoren mit „unvergleichlicher Gebirgslandschaft“. Dies steht in eklatantem Widerspruch zu den im Klimaplan 2040 festgelegten Zielen, betonen Johannes Plieger, Sprecher der Grünen im Vinschgau und Gabriel Prenner, Mitbegründer der Vinschger Grünen. Im Aktionsfeld “Private Dienstleistungen” heißt es explizit, dass “noch nicht genehmigte Motorsportveranstaltungen jeglicher Art mit konventionellen Verbrennungsmotoren auf der Straße, in der Luft und zu Wasser von keiner öffentlichen Institution in Südtirol mehr finanziell unterstützt” werden sollen. Dazu zählen ausdrücklich auch Oldtimer-Sternfahrten.

Auf Wunsch der Vinschger Grünen reichte die Landtagsabgeordnete Madeleine Rohrer eine Anfrage an die Landesregierung ein: Wie passen Klimaplan, Nachhaltigkeitsstrategie und Traktor-Tour im Nationalpark zusammen? Wann setzt die Landesregierung ihr Versprechen einer Modellregion für nachhaltige Mobilität am Stilfser Joch um? Und wer hat diese Veranstaltung überhaupt genehmigt?

Das Stilfser Joch brauche keine solchen „faszinierenden Bilder“ oder „einmaligen Erlebnisse“, wie die Veranstaltung beworben wird. Stattdessen braucht der Vinschgau eine ernst gemeinte Klimapolitik. „Die Natur ist nicht unendlich und nicht unendlich belastbar. Das gilt auch für die Menschen entlang der Straßen und Sehenswürdigkeiten“, so Rohrer, Erstunterzeichnerin der Landtagsanfrage.