“40 Tage Regen” – was, wenn der hundertjährige Kalender recht hat?

Von: mk

Bozen – Nach dem ersten Vorgeschmack auf den Hochsommer mit Temperaturen bis teilweise 35 Grad und den darauffolgenden Wärmegewittern folgt der Schock: Glaubt man dem 100-jährigen Kalender, entscheidet ein einziger Tag darüber, wie verregnet die heiße Jahreszeit wird.

Sonnenanbeter müssen jetzt stark sein: Laut einer Bauernregel im 100-jährigen Kalender könnten im Sommer 2025 rund 40 Tage mit Niederschlag drohen. Alles hängt von einem einzigen Tag ab – einem sogenannten Lostag.

Wörtlich heißt es: „Wenn’s regnet auf St. Gervasius, es 40 Tage regnen muss.“ Der Tag des heiligen Gervasius ist der 19. Juni. Sollte das Wetter zu diesem Zeitpunkt also schlecht sein, droht demnach eine ungewöhnlich lange Regenperiode.

Lostage sind im 100-jährigen Kalender wie Markierungspunkte, die als Orientierung für die Witterung der kommenden Wochen dienen. Zwar ist der 100-jährige Kalender wissenschaftlich nicht anerkannt, doch Landwirte halten sich trotzdem oft daran, um Aussaat, Ernte und andere Feldarbeiten zu planen.

Deshalb wird der hundertjährige Kalender oft auch als Bauern- oder Wetterkalender benannt. Verfasst wurde er im 17. Jahrhundert von einem Abt namens Mauritius Knauer.

Aufatmen darf man dennoch: Laut Prognose des 100-jährigen Kalenders soll es am 19. Juni 2025 nicht regnen. Auch laut Landeswetteramt dominiert in Südtirol die Sonne.

Der Dienstag beginnt zwar mit einigen Wolken. Im Tagesverlauf wird es aber sommerlich warm mit Höchstwerten bis 31 Grad. Auch am Mittwoch wird es verbreitet sonnig mit ein paar Quellwolken am Nachmittag.

Zu St. Gervasius am Donnerstag bleibt es hochsommerlich mit viel Sonnenschein. Am Nachmittag steigt die Schauerneigung zwar leicht an, doch schon am Freitag geht es mit dem Sommerwetter weiter.