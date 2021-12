Alkohol am Steuer und Verstöße gegen Corona-Maßnahmen

Bruneck – Im Pustertal, dem Ahrntal und dem Gadertal haben die Carabinieri in den Weihnachtstagen zahlreiche Anzeigen und Sanktionen wegen diverser Gesetzesverstöße ausgesprochen.

Bei Straßenkontrollen haben die Ordnungshüter drei Autofahrer mit Alkohol am Steuer ertappt. Die Führerscheine wurden eingezogen und die betroffenen Personen angezeigt. Ein 83-jähriger Mann aus dem Gadertal hatte sich dem Alkoholtest verweigert. Das schützte den Mann jedoch nicht vor dem Verlust des Führerscheins. Ein 55-jähriger aus Kiens war knapp unter 1,5 Promille gemessen worden und konnte so die Beschlagnahme des Autos verhindern. Weniger Glück hatte in dieser Hinsicht ein 71-jähriger Brunecker mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut.

Zwei junge Männer aus Corvara und Palermo wurden hingegen wegen Drogenmissbrauchs gemeldet. Ihnen wurde von den Pisten-Carabinieri Marihuana abgenommen. Die Carabinieri haben auch fünf Urlauber bestraft, weil sie außerhalb der Skipiste unterwegs waren.

Auch mit der Einhaltung der Corona-Maßnahmen nahmen es manche nicht so genau, erklären die Carabinieri. So wurde etwa der Betreiber einer Pizzeria im Gadertal wegen der Überschreitung der zugelassenen Gästeanzahl belangt. Zwei Urlauber wurden hingegen in der Aufstiegsanlage “Piz la ila” ohne Schutzmaske angetroffen.

In einem Gastlokal am Kronplatz haben die Carabinieri den Betreiber bestraft, weil er nicht den Grünen Pass seiner Gäste kontrolliert hatte. Weil ein Gast nicht den Super-Green-Pass hatte, wurde auch er mit einer Geldstrafe belegt. Ebenso erging es einer Hotelbetreiberin aus Enneberg. Sie hatte am Arbeitsplatz keinen Grünen Pass dabei.

In Kolfuschg haben die Carabinieri einen Barkeeper sowie dessen Arbeitgeber wegen des Fehlens des Grünen Passes bestraft.

Ein 25-jähriger Mann aus dem Ahrntal wurde trotz aktueller Corona-Infektion in Steinhaus angetroffen. Er hatte sich nicht an die Quarantäneauflagen gehalten.

Ein 20-jähriger Student aus Bruneck kassierte hingegen eine Anzeige wegen Hehlerei. Er hatte ein gestohlenes und teueres Kleidungsstück von einer Privatperson dabei.