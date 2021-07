Alkoholkonsum bereitet Carabinieri in Südtirol viel Arbeit

Bozen – Die Carabinieri hatten am vergangenen Wochenende in Südtirol gut zu tun. Mehrere Personen wurden verhaftet und angezeigt. Auch Übertretungen des Straßenverkehrskodexes wurden geahndet.

Zahlreiche alkoholisierte Fahrer ertappt

Das war etwa im Pustertal der Fall. Dort wurden drei Autofahrer bei mehreren Verkehrskontrollen mit 1,46, 1,19 und 1,12 Promille ertappt. Neben einer Anzeige wurde ihnen der Führerschein entzogen. Ein vierter Autofahrer war hingegen mit 0,7 Promille in einen Unfall verwickelt gewesen. Er wurde wegen des Verstoßes gegen Artikel 186 bestraft. Weitere zwei Männer wurden wegen Trunkenheit am Steuer mit 1,10 und 0,85 Promille angezeigt.

Ein junger Motorradfahrer entschied sich hingegen bei Ehrenburg, die Polizeikelle zu ignorieren und zur Flucht anzusetzen. Als er verfolgt wurde, ließ er aber glücklicherweise von seiner ersten Intention ab und hielt am Straßenrand an. Bei ihm wurde ein Alkoholspiegel von 1,4 Promille festgestellt. Auch er musste den Führerschein abgeben. Zusätzlich wurde er mit einer Verwaltungsstrafe in Höhe von 5.000 Euro bestraft, weil das Motorrad nicht versichert war, sein Führerschein nicht für das Motorrad genügte und er nicht angehalten hatte. Das Motorrad wurde konfisziert.

Völlig ausgerastet ist hingegen ein Mann (64) aus Gais, nachdem die Carabinieri bei ihm einen Promillewert von 2,07 festgestellt hatten. Der Autofahrer beschimpfte und schubste die Beamten. Neben dem Führerschein und der Beschlagnahme des Fahrzeugs handelte er sich damit auch noch eine Anzeige wegen Widerstands gegen einen Beamten ein.

Carabinieriauto in Mühlbach auf Flucht gerammt

In der Nacht auf Sonntag hat der Fahrer eines Kleinwagens mit fünf Personen an Bord und aus Rodeneck kommend bei Mühlbach beim Anblick einer Carabinierikontrolle den Rückgang eingelegt und ist auf den Parkplatz des Bahnhofs gefahren. Ein zweites Carabinieriauto stellte sich vor den verdächtigen Pkw und die Beamten wollten die Situation klären.

Doch der Fahrer zog es vor, aufs Gaspedal zu treten. Dabei rammte er das Einsatzfahrzeug und verursachte den Sturz eines Carabinieres. Später wurde der Pkw unweit entfernt in einem bewaldeten Gebiet gefunden. Der Sohn des Fahrers und Besitzer des Fahrzeugs wurden etwas später ebenfalls aufgefunden. Vom Fahrer selbst fehlte vorerst allerdings jede Spur, wie die Carabinieri berichten. Es wird angenommen, dass er zu viel getrunken hatte und fürchtete, einen Alkoholtest machen zu müssen. Nun muss er sich aber mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie unterlassener Hilfeleistung nach einem Unfall auseinandersetzen. Der Carabinieri-Beamte hat sich bei dem Vorfall leicht verletzt. Das Einsatzfahrzeug ist hingegen schwer beschädigt worden.

In Branzoll haben die Carabinieri einen 57-jährigen Rumänen, der im Latium wohnhaft ist, festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Gerichts von Rieti vor. In den Jahren 2018 und 2019 soll er sich der Hehlerei sowie des Diebstahls von Baumaschinen und Treibstoffen schuldig gemacht haben.

Rauferei unter Trunkenbolden in Meran und Diebstahl

Drei Meraner im Alter von 21, 41 und 45 Jahren sind in der Passerstadt wegen Schlägerei, Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie Trunkenheit in der Öffentlichkeit angezeigt worden. Sie gerieten in einer Bar aneinander und griffen auch die Ordnungshüter an, als diese sie beruhigen wollten. Die Rauferei erforderte aber nicht die Einlieferung in das Krankenhaus.

Ein 29-jähriger Tscheche wurde hingegen in Meran verhaftet, nachdem er in einem Hotel im Zentrum 220 Euro aus der Kasse entwendet hatte.

Drogen in Deutschnofen

Wegen des Besitzes von 100 Gramm Marihuana, einer Dosis Haschisch und einer Präzisionswaage wurde in Deutschnofen ein Pole auf freiem Fuß angezeigt. Zwei Jugendliche aus dem Ort wurden hingegen als Drogenkonsumenten gemeldet.

Bankblockade in Bozen und Feuer

Auch in der Südtiroler Landeshauptstadt hatten die Carabinieri in den letzten Tagen gut zu tun. Am frühen Freitagnachmittag wurden die Ordnungshüter in eine Bankfiliale im Zentrum gerufen. Dort weigerte sich ein Kontoinhaber, das Gebäude zu verlassen, nachdem ihm eine Barbehebung verwehrt wurde. Mehr noch: Er legte sich vor dem Einang auf den Boden und blockierte so den Zugang zur Filiale. Gegenüber den Carabinieri zeigte er sich angriffslustig und verweigerte die Angabe der Personalien. Der 46-Jährige wurde angezeigt.

Schließlich wurden die Carabinieri am Freitagnachmittag auch noch wegen eines Feuers alarmiert. Ein Marokkaner sowie ein Mann aus Gambia hatten am Flussufer der Talfer nahe der Eurac in bewaldetem Gebiet ein Feuer entfacht. Die Carabinieri haben das Feuer gelöscht und die beiden Männer angezeigt.