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Das Messgerät zeigte 3,4 Promille an

Alkolenkerin bei Polizeikontrolle kaum noch ansprechbar

Samstag, 14. März 2026 | 10:30 Uhr
Das Messgerät zeigte 3,4 Promille an
APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART
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Von: apa

Mit 3,4 Promille Alkohol im Blut hat die Salzburger Polizei am Freitag in den Mittagsstunden eine 34-jährige Oberösterreicherin am Steuer ihres Wagens erwischt. Die Frau aus dem oberösterreichischen Innviertel stand mit dem Auto auf einem Parkplatz in Anthering (Flachgau) und war kaum noch ansprechbar. Die Polizisten nahmen ihr den Führerschein ab und verständigten dann die Rettung, mit der die Betrunkene ins Krankenhaus gebracht wurde, informierte die Polizei am Samstag.

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