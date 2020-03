Allergische Reaktion auf Insektenstich: Bergretter im Einsatz

Meran – Am Donnerstagnachmittag ist die Bergrettung Meran zu einem Einsatz in die Zone Tall auf 1020 Metern gerufen worden. Ein 53 Jahre alter Mann erlitt auf Grund eines Insektenstiches eine allergische Reaktion und verlor sein Bewusstsein.

Nach einer telefonischen Abklärung der Lage wurde entschieden, einen Arzt mit den Rettungshubschrauber Pelikan 2 möglichst schnell zum Verunfallten zu bringen. Parallel dazu fuhr die Bergrettung Meran zum Unfallort.

Glücklicherweise wohnt ein Bergretter genau in der Einsatzzone, sodass dieser Retter noch vor dem Rettungshubschrauber am Unfallort war. Er versorgte in der Zwischenzeit den Bewusstlosen und organisierte die weitere Rettung.

Der mittlerweile vom Heli mit der Winde herabgelassene Arzt übernahm dann in weiterer Folge die medizinische Versorgung. Es wurde der Patient dann ins Krankenhaus Meran zur weiteren Abklärung geflogen.

Insgesamt waren die Bergrettung Meran, das Weiße Kreutz und die Flugrettung im Einsatz. Der Einsatz dauerte ungefähr eineinhalb Stunden. Der Mann ist heute schon wieder zuhause und bestellt seine Felder.