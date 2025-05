Feuriger FCS: Zweiter Comeback-Sieg in drei Tagen

Von: ka

Bozen – Der FC Südtirol feiert im Drusus-Stadion durch einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen Cosenza den dritten Sieg in Folge: die Gäste gehen durch Ex-FCS-Akteur Mazzocchi in Führung (18.), ehe Molina (45+1.) und Simone Davi (68.) die Partie für die Weißroten drehen.

Der FC Südtirol holt vor toller Kulisse im Bozner Drusus-Stadion den so wichtigen dritten Sieg in Folge: im Rahmen des 37. Spieltags der Serie BKT 2024/2025 (des drittletzten der Saison, wenn man das Nachholspiel von Matchday #34 miteinbezieht) schlagen die Mannen unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori Tabellenschlusslicht Cosenza Calcio im direkten Duell sowie nach zwischenzeitlichem Rückstand mit 2:1 (1:1). Die Gäste gehen in Spielminute 18 in Front: nach einem Fehlpass der Weißroten im Mittelfeld entwischt Zilli auf rechts, er dringt bis zur Grundlinie vor und flankt in die Mitte, wo der eingelaufene Ex-FCS-Akteur Mazzocchi zum 0:1 einköpft.

Kurze Zeit später reklamieren die Gastgeber, mit dem gesamten Stadion im Verbund, vehement ein Handspiel von Gargiulo – er bekommt nach einem Kopfball von Kofler rechts in der Box das Spielgerät aus kurzer Distanz auf den teilweise ausgestreckten Arm, doch für das Unparteiischen-Gespann reicht das Vergehen nicht für einen Elfmeter (20.). Mit Ablauf der regulären ersten 45 Minuten kommen die Hausherren zum Ausgleich: den siebten Eckstoß des FCS bekommt die Cosenza-Hintermannschaft zunächst aus der Gefahrenzone, doch Davi hält aus 18 Metern mit links voll drauf – der Ball findet seinen Weg sehenswert zum 1:1 ins Tor, auch weil Molina ihn, auf dem Boden liegend, noch leicht abfälscht (45+1.). Der Treffer wird später Molina zugeschrieben. Nach dem Seitenwechsel sind es die Weißroten, die deutlich mehr vom Spiel haben, nach einem Pfostentreffer von Odogwu (56.) schwächen sich die Calabresi selbst: Florenzi muss in Minute 60 mit gelb-rot vom Platz, die Gäste also nur noch zu zehnt. Der spielentscheidende zweite Treffer fällt nur acht Zeigerumdrehungen später: Veseli tankt sich auf rechts nach einem hohen Ballgewinn durch und flankt ins Zentrum, wo Odogwu zunächst knapp verpasst – dahinter jedoch kontrolliert Davi den Ball in der Box und trifft mit einem präzisen Linksschuss zum 2:1 (68.).

Alle Höhepunkte im Detail

Die Gäste stoßen an und starten energisch: Caporale schüttelt nach 30 Sekunden Molina auf rechts ab und flankt scharf ins Zentrum, wo Zilli alle antizipiert und so zum Kopfstoß kommt – dieser geht knapp links vorbei. Auf der Gegenseite bringt Casiraghi einen Freistoß aus gut und gerne 30 Metern Distanz mit Rückenwind direkt auf das Gäste-Gehäuse, der Ball endet in den Armen von Micai (5.). Wenig später ist es erneut die Nummer 17 des FCS, die einen ruhenden Ball, dieses Mal von der Nähe der linken Grundlinie, scharf wie direkt auf das Tor bringt. Micai rettet per Glanzreflex zur Ecke (12.). Ärgerlich aus der Sicht der Weißroten in dieser intensiven Anfangsphase sind die zu früh gezeigten gelben Karten für die vorbelasteten Molina und Rover, die beide nach ihrem ersten Foul verwarnt wurden. Doch nur wenig später kommt es für die Gastgeber knüppeldick, Cosenza geht in Führung: nach einem Fehlpass der Weißroten im Mittelfeld entwischt Zilli auf rechts, er dringt bis zur Grundlinie vor und flankt in die Mitte, wo der eingelaufene Ex-FCS-Akteur Mazzocchi zum 0:1 einköpft (18.). Der FCS versucht, sofort zu reagieren und reklamiert kurz nach dem Rückstand, mit dem gesamten Stadion im Verbund, vehement ein Handspiel von Gargiulo – er bekommt nach einem Kopfball von Kofler rechts in der Box das Spielgerät aus kurzer Distanz auf den teils ausgestreckten Arm, doch für das Unparteiischen-Gespann reicht das Vergehen nicht für einen Elfmeter (20.). Die Gastgeber erhöhen die Schlagzahl, Rover verpasst nach Ecke von Casiraghi und Kopfstoß von Molina nur knapp das Spielgerät.

In Spielminute 27 kombinieren sich Casiraghi, Rover und Kofler schnell an der linken Strafraumgrenze durch, der Ball kommt schließlich zu Pyyhtiä – seinen wuchtigen Versuch wehrt Micai mit einer starken Parade zur Ecke ab. Zehn Minuten später eine weitere knifflige Situation in der Box der Lupi Calabresi, erneut ist es Gargiulo, der, dieses Mal gegen Pietrangeli, etwas zu rustikal zu Werke geht. Der VAR bittet Tremolada an den Monitor, doch nach dem On-Field-Review bleibt es bei der Entscheidung, keinen Strafstoß zu geben (37.). Der FC Südtirol bleibt am Drücker, nach Flanke von Pyyhtiä aus dem linken Halbfeld verpasst Kofler per Kopf knapp den Ausgleich (44.). Mit Ablauf der regulären ersten 45 Minuten machen es die Hausherren besser: den siebten Eckstoß des FCS bekommt die Cosenza-Hintermannschaft zunächst aus der Gefahrenzone, doch Davi hält aus 18 Metern mit links voll drauf – der Ball findet seinen Weg sehenswert zum 1:1 ins Tor, auch weil Molina ihn, auf dem Boden liegend, noch leicht abfälscht (45+1.). Der Treffer wird später Molina zugeschrieben. Dann ist Halbzeit.

Unverändert geht in die zweite Hälfte: die Gastgeber kommen deutlich stärker aus der Kabine und erwecken somit das heimische Publikum – Odogwu wird von Molina in Minute 56 stark in die Tiefe geschickt & scheitert allein vor Micai am linken Pfosten. Zwei Zeigerumdrehungen später setzt Kofler seinen Abschluss nach Ablage von Odogwu zu hoch an (58.). Nach exakt einer Stunde Spielzeit befinden sich die Gäste in Unterzahl: Florenzi muss mit gelb-rot vom Platz, Cosenza nur noch zehnt (60.). Der FCS bleibt dran, eine Davi-Flanke kann Odogwu im Zerren und Ringen mit seinem direkten Gegenspieler nicht erreichen, doch dahinter kommt Molina angelaufen und zwingt Micai mit seiner Direktabnahme mit links zu einer Glanztat (62.). In Minute 68 dann die verdiente Führung für den FC Südtirol: Veseli tankt sich auf rechts nach einem hohen Ballgewinn durch und flankt ins Zentrum, wo Odogwu zunächst knapp verpasst – dahinter jedoch kontrolliert Davi den Ball in der Box und trifft mit einem präzisen Linksschuss zum 2:1 (68.). Die dezimierten Lupi Calabresi, mit dem Szenario des direkten Abstiegs konfrontiert, versuchen alles: einen gefährlichen Freistoß von Rizzo Pinna kann Adamonis mit den Fingerspitzen zur Ecke abwehren (74.). Nachdem die Weißroten in der Folge mehrere aussichtsreiche Kontermöglichkeiten auslassen, endet der wuchtige Abschluss des eingewechselten Artistico aus bester Position minimal im Seitenaus (87.). Mit der letzten Aktion des Spiels hat Gori die Entscheidung auf dem Fuß, Cruz klärt jedoch für seinen bereits geschlagenen Torhüter auf der Torlinie (90+5.). Dann ist Schluss, der FC Südtirol feiert den so wichtigen dritten Sieg in Folge, während Cosenza den Gang in die Serie C antreten muss.

FC SÜDTIROL – COSENZA CALCIO 2:1 (1:1)

FC SÜDTIROL (3-5-2): 31 Adamonis; 30 Giorgini, 19 Pietrangeli, 34 Veseli; 24 S. Davi, 17 Casiraghi ©️ (71. 20 Belardinelli), 28 Kofler (84. 2 El Kaouakibi), 18 Pyyhtiä (71. 21 Tait), 79 Molina; 7 Rover (46. 33 Merkaj), 90 Odogwu (88. 9 Gori)

Auf der Ersatzbank: 1 Poluzzi, 16 Lamanna, 6 Martini, 8 Mallamo, 14 F. Davi, 30 Giorgini, 63 Vergani

Trainer: Fabrizio Castori (gesperrt, für ihn an der Seitenlinie Riccardo Bocchini)

COSENZA CALCIO (3-4-2-1): 1 Micai; 17 Caporale (64. 28 Kouan), 55 Hristov, 29 Sgarbi; 11 D’Orazio ©️, 5 Gargiulo (84. 36 Novello), 34 Florenzi, 19 Ciervo (64. 16 Ricciardi); 30 Rizzo Pinna, 30 Mazzocchi (70. 18 Cruz); 21 Zilli (64. 9 Artistico)

Auf der Ersatzbank: 22 Vettorel, 12 Baldi, 2 Cimini, 10 Fumagalli, 23 Venturi, 39 Kourfalidis, 41 Contiero

Trainer: Massimiliano Alvini

SCHIEDSRICHTER: Paride Tremolada (Monza) | Assistenten: Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona) & Lorenzo Giuggioli (Grosseto) | Vierter Offizieller: Michele Pasculli (Como)

VAR: Fabio Maresca (Napoli) | AVAR: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)

TORE: 0:1 Mazzocchi (18.), 1:1 Molina (45+1.), 2:1 Davi (68.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Gelbe Karten: Molina (FCS | 6.), Rover (FCS | 14.), El Kaouakibi (FCS | von der Bank aus, 43.), Silvio Merkaj (FCS | 57.), D’Orazio (CC | 59.), Kofler (FCS | 71.), Artistico (CC | 77.), Gori (FCS | 90+2.)

Gelb-rote Karte: Florenzi (CC | wiederholtes Foulspiel, 43. & 60.)

Rote Karte: Co-Trainer Riccardo Bocchini (FCS | Protestieren, 45+2.), Torwarttrainer Marini (FCS | Protestieren, 90+3.)

ANMERKUNGEN: bedeckter Himmel, teils leichter Regen, Temp. um 23°C, Rasen in Top-Zustand. 4.496 Zuschauer, davon 192 Gästefans. Eckenverhältnis: 10-3 (7-0) | Nachspielzeit: 3min + 5min (+1)