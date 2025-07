Obszöne Handlungen und Belästigung: 34-Jähriger wird abgeschoben

Polizeieinsatz in Bozen

Von: mk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Freitag einen Mann in das Abschiebezentrum (C.P.R.) nach Gradisca d’Isonzo bei Görz überstellt. Der 34-jährige Nicht-EU-Bürger wurde als sozial gefährlich eingestuft.

Die Polizei hatte den Mann am Vormittag bei gezielten Kontrollen im Kampf gegen illegale Einwanderung in der Gobetti-Straße aufgegriffen. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass sich der Pakistaner illegal im Land aufhält und bereits polizeibekannt ist.

P.K. – so lauten die Initialen des Mannes – soll bereits im vergangenen Oktober in Oberau in Bozen vor zwei jugendlichen Mädchen außerhalb einer Bar exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben. Die Jugendlichen hatten darauf die Polizei alarmiert.

Zudem war der Mann vor wenigen Tagen im Semirurali-Park aufgefallen, wo er Kinder und Mädchen hartnäckig belästigt haben soll, indem er ihnen in geringem Abstand folgte.

Wie sich durch Ermittlungen in den letzten Wochen herausstellte, waren die Voraussetzungen für eine Ausweisung des 34-Jährigen aus Südtirol gegeben. Der Pakistaner wurde daraufhin im Industriegebiet aufgespürt. Quästor Giuseppe Ferrari hat darauf ein Dekret zu seiner Abschiebung aus dem Staatsgebiet unterzeichnet.

Vom Abschiebezentrum aus soll der Mann nach Abschluss der Formalitäten in sein Herkunftsland zurückgeführt werden.