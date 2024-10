Alles neu: Besucherparkplatz am Krankenhaus Brixen

Von: mk

Brixen – Am Krankenhaus Brixen wird der neu gestaltete Besucherparkplatz in Betrieb genommen. Im Zuge der Neugestaltung wurden unter anderem Neuerungen in Bezug auf die zu beachtenden Durchfahrtsregelungen und der Höchstgeschwindigkeit eingeführt.

Durch die Umgestaltung des Besucherparkplatzes konnten 121 Stellplätze geschaffen werden, darunter ausgewiesene Behindertenparkplätze. Die durchgeführten baulichen Eingriffe erleichtern nun den Zugang zum Krankenhaus. Wichtige Punkte in der Planung waren Barrierefreiheit, gute Beleuchtung, klare Beschilderung und ein sicherer Übergang in das Krankenhausareal.

„Mit der Neugestaltung verbessern wir die Sicherheit und die Aufenthaltsqualität für alle Patientinnen, Patienten sowie Besucherinnen und Besucher“, erklärt die Direktorin des Gesundheitsbezirkes Brixen, Elisabeth Montel. „Gleichzeitig möchten wir mit dieser Maßnahme auch die Erreichbarkeit des Krankenhauses mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fördern und unterstützen.“

Neu eingeführt wurde auch ein Parkleitsystem, das die Besucher und Besucherinnen über die Verfügbarkeit von freien Parkplätzen informiert.

Der provisorische Parkplatz beim Vinzentinum kann weiterhin genutzt werden.

Neu:

• Der gepflasterte Straßenabschnitt ist eine verkehrsberuhigte Zone, welche nur von Ermächtigten und mit stark reduzierter Geschwindigkeit befahren werden darf;

• Von Osten kommend erhielt die Vinzenz-Gasser-Straße durch den Umbau eine Verbindung, beziehungsweise ein Teilstück an die Alte Vahrner Straße, über welche zudem die Ein- und Ausfahrt in das neue Parkplatzareal sowie die Zufahrt bis zum Imbissstand erfolgt;

• Von Süden kommend darf die Dantestraße bis Beginn des gepflasterten Straßenabschnittes und der entsprechenden Beschilderung befahren werden.

Eine Ausnahme davon bilden weiterhin die dringenden medizinischen Notfälle, welche die Pforte passieren oder die dafür vorgesehene Kurzparkzone für maximal 15 Minuten vor der Pforte nutzen dürfen.