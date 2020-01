Alles über die Volkskrankheit Rheuma

Schlanders – Vor kurzem fand auf Initiative der KVW-Ortsgruppe Partschins sowie der Rheuma-Liga Südtirol ein Vortrag mit Dr. Armin Maier, dem Leiter der Rheumaambulanz am Krankenhaus Bozen, und Dr. Peter Matzneller, Rheumatologe am Krankenhaus Schlanders, zum Thema „Verschiedene Krankheiten des rheumatischen Formenkreises“ statt.

Nach der Begrüßung durch den KVW-Obmann, Josef Sonnenburger, der sich auch herzlich beim Ausschussmitglied Sieglinde Holzknecht für das Zustandekommen des Vortrages bedankte, stellte die Bezirksleiterin der Rheuma-Liga im Vinschgau, Rita Feierabend, sich und die Veranstaltungen im Vinschgau kurz vor. Danach wurde durch die Vertreter der Rheuma-Liga Südtirol das umfangreiche Programm des landesweit tätigen ONLUS-Vereins vorgestellt, der dieses Jahr sein 30-jähriges Bestandsjubiläum feiert. Anlässlich dieses Jubiläums werden den Mitgliedern zahlreiche Therapien zur Verfügung gestellt. Auch wurde auf die neue Gruppe der jungen Rheumatiker und Rheumatikerinnen hingewiesen, die einen Bezugspunkt für alle 18- bis 35- Jährigen bietet.

Somit konnte eine Lücke zwischen den “Rheuma-Kids”, Rheuma bei Kindern und Jugendlichen, und den jungen Erwachsenen geschlossen werden. Die Rheuma-Liga bietet zahlreiche Angebote für Betroffene wie Bewegungstherapiekurse, Wanderungen und Kur- und Therapiefahrten im ganzen Land an. Des Weiteren wurde das “Rheumafoon” vorgestellt. Dabei bieten Betroffene Unterstützung und nichtmedizinische Hilfe rund um das Thema Rheuma an. Anschließend referierte Dr. Peter Matzneller über die verschiedenen Krankheiten des rheumatischen Formenkreises. Er ist in der kürzlich eröffneten Rheuma-Ambulanz am Krankenhaus Schlanders tätig. In diesem Zusammenhang verwies er auch auf die Rheuma-Ambulanz am Krankenhaus Sterzing, die ihre Aktivität aufgenommen hat. Dr. Peter Matzneller ging in seinem Vortrag auf zehn verschiedene Krankheitsbilder ein.

Danach referierte Dr. Armin Maier über die Behandlungsmöglichkeiten und die Selbstbehandlung. Er informierte über die Möglichkeiten der Ärzte, die Krankheiten des rheumatischen Formenkreises zu behandeln, zeigte aber auch auf, was jeder Einzelne selbst tun kann. Hierbei erwähnte er die Kurse der Rheuma-Liga, da Bewegung in Gesellschaft und im Austausch mit Gleichgesinnten viel mehr Spaß macht. Das interessierte Publikum in der gut besuchten Bibliothek hatte anschließend noch die Möglichkeit, den beiden Medizinern Fragen zu stellen, die diese detailliert beantworteten. Zum Abschluss wurden alle Teilnehmer zu einem Umtrunk mit kleinem Buffet eingeladen. “Rheuma ist eine wahre Volkskrankheit und betrifft Menschen jeden Alters – Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen. Es ist das Bemühen der Rheuma-Liga, den kranken Menschen in jeder Lebenslage beizustehen und sie mit nützlichen Informationen zu unterstützen.”, so abschließend der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.