Als Abschreckung gedacht: Carabinieri steigen in den Bus

Neumarkt – Auch die Carabinieri von Neumarkt versehen nun einen Teil ihres Streifendienstes in Linienbussen. Dadurch soll vor allem die Sicherheit bei Schülertransporten erhöht werden.

Die Carabinieri anderer Stationen im Unterland und in Kaltern, die ihren Streifendienst zu Fuß versehen, steigen ebenfalls ab nun regelmäßig in den Bus.

In dieser Woche sind die Ordnungshüter in Auer und in Leifers zugestiegen und haben die Fahrgäste ein Stück ihres Weges begleitet.

Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden begrüßen die Initiative. Ziel ist es, für mehr Ordnung in den Bussen zu sorgen und so auch die Chauffeure zu entlasten. Fahrgäste, die sich respektlos anderen gegenüber verhalten, sollen auf diese Weise abgeschreckt werden.

In Schülerbussen am Morgen soll die Anwesenheit der Ordnungskräfte dazu dienen, Mobbing und Gewalt unter Schülern und Studenten zu unterbinden. Sollte es erforderlich sein, steigen in bestimmten Fällen auch Carabinieri in Zivil in den Bus.