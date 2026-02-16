Als Frau verkleidet und verprügelt: Verdächtige identifiziert

Von: luk

Bozen – Nach der brutalen Attacke auf einen 25-Jährigen am Unsinnigen Donnerstag in Meran sind die mutmaßlichen Täter ausgeforscht. Wie die Gemeinde mitteilt, konnten sie dank der Videoüberwachung in der Sparkassenstraße von der Stadtpolizei identifiziert werden.

Der als Frau verkleidete Mann war gegen 23.00 Uhr nach einer Faschingsfeier im Stadtzentrum von mehreren Personen attackiert worden. Er erlitt schwere Gesichtsverletzungen, darunter Frakturen, und muss operiert werden. Laut dem Tagblatt Dolomiten wurde er zudem wegen seiner Verkleidung beschimpft. Der 25-Jährige erstattete Anzeige. Die Ermittlungen richten sich gegen vier Männer, zwei sollen direkt Gewalt ausgeübt haben.

Zeller fordert Konsequenzen

Bürgermeisterin Katharina Zeller betont, wie wichtig es sei, Vorfälle sofort zu melden. Nur so könnten Täter ausgeforscht und zur Verantwortung gezogen werden. Vier Personen seien beteiligt gewesen, zwei davon gewalttätig geworden. Zugleich zeigt sie sich irritiert darüber, dass wiederholt straffällige Personen oft rasch wieder auf freien Fuß kämen. Gründe dafür seien gesetzliche Rahmenbedingungen auf staatlicher Ebene sowie die Überbelegung des Gefängnisses in Bozen, wodurch vielfach Hausarrest verhängt werde.

Für den Faschingsdienstag kündigt die Bürgermeisterin verstärkte Polizeipräsenz im Stadtgebiet an.

Vizebürgermeister Nerio Zaccaria sprach von einer ernsten Lage. Videoüberwachung leiste einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung. Insgesamt sind im Gemeindegebiet rund 200 Kameras installiert. Die Ermittlungen laufen.