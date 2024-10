“Als hätten sie mir ein Stück meines Herzens herausgerissen”

In Meran wurde Schmuck im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Von: luk

Meran – In Meran wurde ein Wohnungseinbruch verübt, bei dem Diebe Schmuck im Wert von über 20.000 Euro entwendeten. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohnerin sowie Reparaturarbeiten am Eingangstor aus, um unbemerkt in das Haus zu gelangen. Besonders tragisch: Neben dem materiellen Verlust wiegt für die Bestohlene vor allem der emotionale Wert der gestohlenen Schmuckstücke schwer.

Zu den gestohlenen Gegenständen zählen ein wertvolles Armband im Wert von 10.000 Euro und ein Uhr sowie weitere Schmuckstücke. Die Besitzerin zeigte sich tief betroffen, insbesondere da das Armband für sie einen hohen emotionalen Wert hatte – sie hatte es 44 Jahre lang getragen, bevor sie es kürzlich wegen eines gebrochenen Arms abnehmen musste.

Nach dem Einbruch berichtete die geschockte Hausbesitzerin, wie der Verlust der gestohlenen Gegenstände sie tief getroffen habe. Obwohl der materielle Schaden erheblich ist, schmerzt sie vor allem der Verlust der sentimentalen Werte. „Die gestohlenen Objekte waren für mich nicht nur Schmuck, sondern Begleiter über Jahrzehnte,“ erklärte sie. Nun plant sie laut der Zeitung Alto Adige, ein Alarmsystem zu installieren, um sich zukünftig besser zu schützen, auch wenn sie traurig feststellt, dass „nichts mehr übrig bleibt, was gestohlen werden könnte.” Sie fühle sich gerade, als hätten sie ihr ein Stück ihres Herzens herausgerissen.

Ein Einbruch hinterlässt bei den Bewohnern oft tiefe Spuren, nicht nur materiell, sondern vor allem emotional. Das Gefühl der Sicherheit in den eigenen vier Wänden wird erschüttert, und viele Betroffene empfinden Angst, Ohnmacht und Verletzlichkeit. Der Verlust persönlicher Gegenstände, die oft einen hohen sentimentalen Wert haben, verstärkt die Hilflosigkeit und das Gefühl, dass ein Stück des eigenen Lebens unwiederbringlich genommen wurde.