Am Bozner Bahnhof: Bahnsteige werden angehoben

Um die Nutzung neuer Technologien im Schienenverkehr zu ermöglichen, gibt es einige Eingriffe am Bahnhof in Bozen. Die Landesregierung hat Landeshauptmann Kompatscher ermächtigt, das Einvernehmen für die geplanten Eingriffe zur Umgestaltung zu erteilen. (Foto: LPA/Alessandro Veronesi)

Von: luk

Bozen – Um gleich mehrere wichtige Themen betreffend die Bahn ging es kürzlich bei einem Treffen zwischen Mobilitäts- und Infrastrukturenlandesrat Daniel Alfreider und dem Geschäftsführer des italienischen Schienennetzbetreibers RFI Gianpiero Strisciuglio in Bozen. Im Mittelpunkt standen die Resilienz der Eisenbahninfrastruktur und wichtige Projekte wie die Riggertalschleife, auf deren Baustelle im Oktober eine gemeinsame Besichtigung geplant ist. Gesprochen wurde auch über den Ausbau der Bahnstrecke Bozen-Meran, zu dem das Land den Dialog mit der Bevölkerung intensiviert hat und der von RFI unterstützt wird.

Wichtigstes Gesprächsthema war jedoch der Abbau architektonischer Barrieren an den Bahnhöfen, insbesondere am Bahnhof Bozen. Strisciuglio bestätigte, dass nach der Erhöhung des Bahnsteigs an den Gleisen 5 und 6 im kommenden Jahr auch die Bahnsteige 3 und 4 angehoben werden. Außerdem wurde eine Lösung für den barrierefreien Zugang zum Gleis 1 gefunden, das direkt an das historische Bahnhofsgebäude angrenzt, wobei die Erhaltung des Gebäudes berücksichtigt wird.

“Es ist entscheidend, dass wir eine barrierefreie Mobilität garantieren können, und ich freue mich, dass dieser Zugang auch am Bahnhof Bozen nach und nach ermöglicht wird”, betonte Landesrat Alfreider beim Treffen mit Strisciuglio. Rund 80 Prozent der Bahnhöfe in Südtirol erfüllen laut Landesrat bereits die aktuellen Standards für Barrierefreiheit. “Mit der Anpassung der Bahnsteige in Bozen machen wir einen wichtigen Schritt in Richtung eines weitgehend barrierefreien Mobilitätsnetzes”, sagte Alfreider.

Strisciuglio verwies darauf, dass die Barrierefreiheit der Bahnhöfe ein zentrales Ziel der Arbeit von RFI sei. “Am Bahnhof Bozen arbeiten wir an der Anhebung der Bahnsteige auf 55 Zentimeter, um allen Reisenden, insbesondere Menschen mit eingeschränkter Mobilität, besseren Zugang zu ermöglichen”, erklärte der RFI-Geschäftsführer. Die Anpassungen an den Gleisen 5 und 6 sind bereits abgeschlossen, und die Arbeiten für die Gleise 3 und 4 sollen laut Strisciuglio im Januar 2025 beginnen, parallel zu anderen wichtigen Projekten auf der Brennerlinie. Danach folgt die Umgestaltung des Bahnsteigs am Gleis 1.