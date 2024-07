Am Freitag verkaufte er vorerst seine letzte Dosis

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Freitagmorgen eine zentrale Drogenvertriebsstelle in einer Wohnung in der Zone Europa aufgedeckt und einen 28-jährigen albanischen Dealer verhaftet. Nach Hinweisen von Bürgern über verdächtige Aktivitäten in der Sparkassenstraße führten die Fahnder der Polizei gezielte Beobachtungen durch.

Die Beamten bemerkten einen jungen Mann – K. M., einen 28-jährigen albanischen Staatsbürger, der erst kürzlich nach Italien gekommen war, aber den Strafverfolgungsbehörden bereits in anderen Städten bekannt war. Er parkte sein Auto vor einer Einfahrt und wartete offenbar auf jemanden. Kurz darauf übergab eine Frau ihm ein Zigarettenpäckchen, das nach wenigen Sekunden zurückgegeben wurde.

Dieser verdächtige Austausch führte dazu, dass die Polizei die Frau anhielt, die freiwillig ein Päckchen mit fünf Gramm Kokain übergab. Daraufhin wurde auch der Dealer in seinem Auto festgenommen.

Anschließend durchsuchten die Exekutivbeamten die Wohnung von K. M. im Europaviertel. Dort fanden die Ermittler in einem Plastikpaneel im Wohnzimmer weitere Päckchen mit Kokain, insgesamt etwa 150 Gramm, sowie 3.000 Euro in bar, die als Erlös aus dem Drogenhandel gelten. Außerdem wurden Präzisionswaagen und Material zum Schneiden und Verpacken der Drogen beschlagnahmt.

K. M. wurde wegen Drogenhandels und Drogenbesitzes verhaftet. Die junge Frau aus Bozen wurde wegen derselben Vergehen angezeigt.

Angesichts der Schwere der Vorfälle und der Vorstrafen von K. M. hat Quästor Paolo Sartori dessen Ausweisung angeordnet, die nach seiner Entlassung aus der Haft vollzogen wird.