Angreifer schlägt Lenker einen Zahn aus, um den Lkw zu stehlen

Bozen – In der Cagliari-Straße in Bozen haben sich am Samstagvormittag unglaubliche Szenen abgespielt. Ein Mann versuchte gewaltsam, in den Laster der städtischen Müllabfuhr einzudringen, der für die Entleerung der Glascontainer zuständig ist.

Nur mit Mühe konnte sich der Chauffeur zur Wehr setzen und verhindern, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. Ein Motorradfahrer, der die Szene beobachtet und die Ordnungshüter verständigt hatte, versuchte, dem Lkw-Lenker zur Hilfe zu eilen.

Die Polizei traf kurze Zeit später ein. Den Beamten gelang es, den Eindringling bewegungsunfähig zu machen und ihn in einen Streifenwagen zu verfrachten. Anschließend wurde er zur Quästur gebracht.

Um sich des Lasters zu bemächtigen, hatte der Angreifer seinen Kopf ins Gesicht des Chauffeurs gerammt und ihm auf diese Weise einen Zahn ausgeschlagen. Der Lenker musste in der Notaufnahme des Bozner Krankenhauses verarztet werden.

Der Übeltäter wurde als 25-jähriger Tunesier M. T. identifiziert. Der Mann hat bereits mehrere Vorstrafen, darunter wegen Falscherklärung, Diebstahls, Verstoßes gegen Regelungen zur Einwanderung, Hehlerei, Widerstands gegen die Staatsgewalt, wegen des Besitzes von Dietrichen und Körperverletzung. Er verfügt über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung.

In den Büros der Quästur versuchte der 25-Jährige auf jede erdenkliche Art, sich selbst Verletzungen zuzufügen, um eine Überstellung ins Gefängnis zu vermeiden. Letztendlich wurde er doch wegen versuchten Raubüberfalls, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt unter Arrest gestellt und in die Bozner Haftanstalt eingeliefert.

Angesichts der Schwere des Vorfalls und der zahlreichen Vorstrafen hat Quästor Paolo Sartori ein Dekret zur Abschiebung des 25-Jährigen unterzeichnet.

Gleichzeitig lobt der Quästor den Einsatz des Passanten, der dem Chauffeur Beistand geleistet und die Polizei verständigt hatte. „Diese Art von Zivilcourage ist nicht nur notwendig, um schwere Straftaten vorbeugend zu verhindern, sondern auch um – wie in diesem Fall – einen gefährlichen Kriminellen der Justiz zuzuführen“, erklärt Sartori.